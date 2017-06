Kirsten Hildebrecht und Torben Gille sind geteilter Meinung. (Christina Kuhaupt)

Was gibt es Neues am Wall? Vielleicht ja dies: Man kann dort richtig gut flanieren und feiern. Und man ist sich auch für schräge Sachen nicht zu fein. Gut beobachten konnte man dies am Sonntag beim Wallfest. Die ganze Innenstadt lockte die Menschen an – La Strada in vollem Gang, etliche Geschäfte geöffnet, und viele landeten auch beim Wallfest.

Da gab es sogar ein Radrennen. Nichts Gewöhnliches, am Wall waren sie mit Klapprädern am Start. 44 Minuten mussten die Fahrer strampeln. Wer die meisten Runden schaffte, sollte gewinnen.

Die Klappradfahrer waren ein Thema am Wall, ein anderes war der Plan für den Neubau an der Stelle, an der vor zwei Jahren das Kaufhaus Harms am Wall abgebrannt war. Das Gebäude ist eine Ruine, nicht zu retten. Gehalten von einem Gerüst und eingepackt in ein grün-graues Kleid präsentierte es sich nun auch den Besuchern des Wallfests.

Bauschutt und zerstörte Fensterpuppen

Viele blieben an diesem Sonntag immer wieder stehen, als sie das ehemalige Kaufhaus passierten und blickten durch die Absperrungen. Der Anblick, der sich ihnen hinter der Verkleidung bot, war trist – und voller Ironie: Bauschutt und zerstörte Schaufensterpuppen türmen sich hinter den einstigen Schaufenstern. Neben vergilbten Werbeplakaten großer Modeketten hängt noch ein Hinweis: „Räumungsverkauf: Wir bauen für Sie um.“

Hannelore Piotrzkowski mit dem Entwurf für das Gebäude, das die Harms-am-Wall-Ruine ersetzen soll. (Christina Kuhaupt)

Mehr als zwei Jahre nach dem Brand gibt es nun Pläne, wie die Fassade zukünftig aussehen wird: Sandsteinverkleidung, eine neue, großzügige Passage vom Wall zur Museumsstraße und eine Front mit vielen Fenstern sollen das neue Gebäude zieren, das die drei kaputten Häuser ersetzen wird.

Am Dienstagabend hatte eine Jury, der auch der Eigentümer der drei abgebrannten Häuser, Marco Bremermann, die Senatsbaudirektorin und der Landesdenkmalpfleger angehört, zwischen den Vorschlägen der fünf eingeladenen Architekturbüros entschieden (wir berichteten).

Was dabei herauskam, sorgte am Sonntag auf dem Wall für allerhand Gesprächsstoff. Mancher fand es gut, was sich die Experten überlegt haben, anderen gefiel es gar nicht. „Sieht top aus“, sagte zum Beispiel ein ehemaliger Mitarbeiter, der ungenannt bleiben möchte, und war damit ganz anderer Meinung als Sandra Voß: „Das passt hier gar nicht rein“, so die 48-Jährige energisch, „zu neumodisch. Das Alte sollte so bleiben.“

"Das ist zu unbremisch"

Es gibt ja verschiedene Modelle an diesem Ort: Zum einen sind es Bauten aus der Gründerzeit, die die Wall-Meile zieren, dann aber stehen dort auch Gebäude aus den 1950er-Jahren. Architekt Frank Püffel, der sich mit seinem Fassaden-Vorschlag bei der Jury durchsetzte, will mit seinem Modell zwischen den Stilen vermitteln.

Gudrun Lohr findet die Entwürfe grundsätzlich gut. „Viele Fenster bringen Luftigkeit und Leichtigkeit rein“, sagte die 63-Jährige aus Oyten, während sie mit Ehemann Günther über den Wall spazierte. „Aber mir ist es zu statisch gehalten, zu gradlinig. Als Laie würde ich sagen, es fehlen noch ein paar Schnörkel.“

„Ich mag das wohl leiden“, sagte dagegen Günther Lohr. „Ich brauche das nicht in dem alten Stil“, so der 69-Jährige. Die beiden sind sich einig, dass sie die Entwürfe so gutheißen würden. „Es passt zu den Seitenfassaden“, resümierte Gudrun Lohr.

Das neue Haus am Wall wäre nicht der erste Bau in Bremen, der die Debatten über Architektur anheizt. Vielen sind die neuen Gebäude zu monoton, zu streng, zu nüchtern. Und so sind die Menschen auch in diesem Fall geteilter Meinung: Torben Gille etwa findet die Pläne für die neue Außenansicht des Gebäudes nicht schön, sie seien zu kalt und modern.

Günther und Gudrun Lohr können sich mit den Plänen anfreunden. (Christina Kuhaupt)

„Das ist zu unbremisch.“ Seine Begleitung Kirsten Hildebrecht hingegen lehnt den Plan nicht vollends ab: „Wenn ich es so sehe, finde ich es ganz nett. Vor allem das Dach ist ein interessantes Element“, urteilte sie. Allerdings: „Nicht als Ersatz für das Jetzige. Ich habe gehofft, dass es innen abgerissen wird und man versucht, die Fassade zu erhalten.“ Genau das war der Plan, aber er ließ sich nicht halten. Nach dem Brand ist das Kaufhaus kaputt. Komplett, die Fassade inklusive.

Mit dem Entwurf könnte Hannelore Piotrzkowski aber noch gut leben: „Die Fassade geht ja noch„, sagte die 76-Jährige aus Delmenhorst. “Aber das Dachgeschoss finde ich nicht so prall. Allerdings sieht man das ja nicht, wenn man unten vorbeiläuft.“ Susanne Küpker wiederum fühlt sich an Büroräume erinnert. „Die alte Fassade ist schöner und passt auch besser. Sie ist faszinierender.“ Die Bremerin findet es schade, dass alles abgerissen wird – aber es werde Zeit, dass an dieser Stelle endlich was passiert. „Das ist ein Trauerspiel für Bremen.“