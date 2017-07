Funkenflug am Gleis: Die Schienen werden für den Abtransport vorbereitet. Der Geruch von Gummi breitet sich aus. (Christina Kuhaupt)

Um 20.58 Uhr ist die Linie 6 ein letztes Mal in Richtung Flughafen gefahren. Nur ein paar Minuten später fliegen im Gustav-Deetjen-Tunnel schon die Funken. Viel Zeit haben die Bauarbeiter nicht. Jede Minute zählt am „Power-Wochenende“. Denn Montagnacht müssen die neuen Straßenbahnschienen vor dem Hauptbahnhof liegen, sechs neue Weichen, drei neue Kreuzungen. Der Plan ist ambitioniert.

In ein paar Stunden sollen die alten Gleise weggeschafft sein. „Bis vier Uhr muss das ganze Eisen raus“, sagt Bauleiter Andreas Probian von der Bremer Straßenbahn AG (BSAG). 1,8 Kilometer Schiene tausche man aus – das sei so viel wie noch nie. Und das am Hauptknotenpunkt des Nahverkehrs. „Die Anspannung ist schon groß.“

Unterwegs auf seinem Rundgang auf der Baustelle muss der Ingenieur sich am Freitagabend in seiner orangen BSAG-Weste aber noch um ganz andere Fragen kümmern. „Entschuldigung, von wo fährt denn jetzt die 24?“ Alle Buslinien sind seit dem 22. Juni umgeleitet, jetzt auch noch die Straßenbahnen. Probian ist vorbereitet. Der 50-Jährige zückt schnell einen Flyer aus der Hosentasche und hilft. Die Sonne geht bald unter.

Entgleist: Ab 21 Uhr konnte hier am Freitag keine Straßenbahn mehr fahren – über den Bremer Hauptknotenpunkt schlechthin. Das Power-Wochenende beginnt. (Christina Kuhaupt)

"Alter, was machen die hier denn?"

Die Gleise werden derweil auseinandergebrannt, um sie besser abzutransportieren. Die Funken leuchten spektakulär im Zwielicht. Dampf steigt auf. Es riecht nach verbranntem Gummi. Bevor es losging, durfte kein Strom mehr fließen. Die Leitungen mussten geerdet werden. Die Weichen mussten verkeilt werden, damit nicht doch versehentlich ein Kollege in die gekappten Gleise fährt.

Unterbrechen sonst die Straßenbahnen die Arbeiten, ist nun 60 Stunden Ruhe. Doch viel los ist trotzdem, Radfahrer und Fußgänger sind unterwegs. „Alter, was machen die hier denn?“ „Krass!“, bleiben einige erstaunt stehen, um ein Foto vom Ausnahmezustand zu schießen. Wegen der Baufahrzeuge müssen die Absperrungen immer wieder versetzt werden. Lücken werden sofort genutzt. Sicherheitsmitarbeiter sind im Einsatz.

„Ist das nicht idyllisch?“, fällt Probian auf, dass sich an die leeren Haltestellen gerade mal niemand verirrt hat. Sonst sei hier immer was los. „Da ist die Lindenstraße nichts dagegen.“

"Ich liebe Formulare", sagt Bauleiter Andreas Probian. (Christina Kuhaupt)

100 Bauarbeiter sind im Einsatz

Probian ist der Autor des Drehbuchs der Baustelle. In einem dicken Ordner sind alle 300 Arbeitsschritte der vier Baustufen A bis D genau aufgelistet und von ihm durchdacht worden. Dass die Granitplatten gesäubert und auf Paletten sortiert werden sollen, dass das Pflaster einfach entsorgt wird. „Das ist da auf 150 Seiten durchdekliniert. Ich bin ein Korinthenkacker. Ich liebe Formulare.“

100 Bauarbeiter sind im Schichtbetrieb rund um die Uhr im Einsatz, dazu Kollegen von der Bauüberwachung. Im Moment ist Probian optimistisch, alles läuft nach Plan. Sein Handy allerdings hat er immer Blick.

Mitten im Gleisbett nutzen die Kanalarbeiter Ronald, Achim und Christoph aus Hamburg die Gelegenheit. Sie reinigen die Leitungen der Hansewasser. „Na, ihr schon wieder?“, ruft Probian und lacht.

In einem Container neben der Baustelle ist das Büro des Bauleiters. Im Kalender dick angestrichen: die Power-Wochenenden. Gleich nächste Woche ist das zweite: Dann soll das Gleisbett aus Beton verlegt werden. Auf dem Schreibtisch aufgeschlagen liegt Probians persönliches Bautagebuch. „25 Grad, leicht bewölkt“ steht dort für heute. Schon seit eineinhalb Jahren steht der Austausch der Gleise an. Eigentlich sollte er im vergangenen Jahr passieren. Doch dann sackten die Gleise ab. „Wir mussten die Reißleine ziehen.“ Da steht plötzlich eine junge Frau vor dem Fenster des Büros. Sie weiß den Weg nicht. Probian zückt den Plan.

Süleyman Okali (von links), Alpes Cakici und Emre Aksu sind aus Duisburg da. (Christina Kuhaupt)

Neben dem Postgebäude ist schon viel geschafft

Es ist schon nach Mitternacht. Der Imbiss von Martin Kiefert hat längst geschlossen. Für die Bauarbeiter ist das Ende der Zwölf-Stunden-Schicht noch nicht in Sicht. Der Schweiß fließt. Auf der Baustelle ist es laut und wuselig. „Irgendeiner muss ja schaffen“, sagt einer der Arbeiter und haut mit voller Wucht Schrauben aus alten Gleisen. Anderswo gibt es Frust. „Das ist fast nicht mehr zu schaffen“, sagt einer. „Jedes Jahr wird es mehr.“

Neben dem Postgebäude An der Weide ist schon viel geschafft. Dort sollen die ersten neuen Gleise verlegt werden. Sie liegen am Straßenrand bereit. Schiene um Schiene reißen die Bagger aus dem Boden. Es ist staubig. Im Führerhaus wischt der Fahrer von innen die Scheibe sauber. Weiter geht's.

Gegen halb eins spricht Probian sich mit Jens Vullner ab, der die Arbeiten der Baufirmen Matthäi und Steinbrecher koordiniert. Ob der Plan klappt, dass hier Montagnacht wieder Straßenbahnen fahren können? Das Wetter oder auch G 20-Demos könnten schließlich dazwischenkommen, sagt Probian. Dann will der Bauleiter ein paar Stunden schlafen. Das Handy bleibt auf dem Nachtisch, falls doch etwas sein sollte.