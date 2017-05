An der Bischofsnadel eröffnen zwei neue Läden: Die Otten Bäckerei mit einem Fensterverkauf und Dean & David mit einer zweiten Filiale. (Christina Kuhaupt)

An der Bischofsnadel tut sich was. Handwerker arbeiten in drei Läden hintereinander. Die Logos der Gastronomie-Kette Dean & David und der Otten Bäckerei hängen bereits an den Fensterscheiben. Auch am Wall oder an der Sögestraße haben neue Läden aufgemacht: Gleich am Anfang der Sögestraße scheint auch ein neuer Betreiber für das Gebäude, in dem bislang Marc O'Polo seine Waren verkaufte, gefunden zu sein. In der Geschäftswelt in der Innenstadt ist Bewegung. „Ich bin jetzt im zwölften Jahr in Bremen und ich kann mich nicht erinnern, dass es in so kurzer Zeit so viele Eröffnungen gab“, sagt Jan-Peter Halves, Geschäftsführer der City-Initiative Bremen.

Die Otten Bäckerei und Konditorei will an der Bischofsnadel eine Filiale mit Café platzieren. „Wir hoffen, dass wir zu Mitte Juni öffnen können“, sagt Julia Habermann von der Wolfgang Otten Bäckerei. Es ist mittlerweile die siebte Filiale, die der Bäcker in Bremen öffnet. Die Hauptfiliale ist in Schwachhausen in der Wachmannstraße, produziert wird in der Utbremer Straße. Der Standort habe sich so ergeben, da die Bäckerei weiter expandieren wollte, sagt Habermann. Man sei gespannt, was dort noch passiere. An der Bischofsnadel soll es unter anderem einen Fensterverkauf geben, den vor allem Fahrradfahrer nutzen können: ein Bike-In statt Drive-In.

Dean & David plant Eröffnung Ende Juni

Dean & David hat bereits einen Laden in der Pieperstraße. Nun soll an der Bischofsnadel an der Seite zum Domshof hin ein weiteres Restaurant dazu kommen. "Wir planen die Eröffnung für Ende Juni", sagt André Dornauf, Geschäftsführer bei Dean & David. Zusammen mit Jakub Meyer wird er die neue Filiale direkt vorne an der Ecke zum Domshof betreiben.

Die Anzahl der Sitzplätze und die Größe seien ähnlich wie in der Pieperstraße. Auch das Konzept werde beibehalten: Es werde auf frisches und gesundes Essen gesetzt: Salate, Säfte, Smoothies, Suppen und scharfe Thai-Curries sollen also auch am neuen Platz angeboten werden. Mit einem großen Plakat im Fenster wird dafür von der Schichtleitung bis zur Servicekraft personelle Verstärkung gesucht.

Zwischen den beiden neuen Läden – Bäcker Otten und Dean & David – steht an der Bischofsnadel derzeit noch ein Laden leer. André Dornauf glaubt an das Potenzial des Gebietes zwischen Wall und Bischofsnadel: "Ich denke, es ist dort erst der Anfang. Der Wall wird belebt werden."

Leerstandsquote geht zurück

Jan-Peter Halves von der City-Initiative Bremen freut sich über die Entwicklungen: „Wir sind mehr als froh. Die Bremer Innenstadt ist gerade in einer sehr starken Verjüngungskur und dies begrüßen wir ausdrücklich.“ Er zählt unter anderem die Eisdiele und Bäckerei in der Volksbank an der Domsheide, Böttcher 8 in der Böttcherstraße, Mr. Spex in der Sögestraße oder das Outlet in der Knochenhauerstraße auf. In Kürze komme noch ein Laden im Citylab dazu. Wer durch die Innenstadt läuft, wird auch bemerken, dass der neue Eisladen Creamlovers in der Sögestraße 34 gut angenommen wird.

Die Gerüchteküche brodelt: Wer zieht bei Marc O’Polo ein? Im Gespräch ist die schwedische Modekette COS. (Christina Kuhaupt)

„Bremen hat in der Kernstadt sehr wenig Ladenleerstand. Wir erheben dies regelmäßig und die Leerstandsquote geht sogar zurück“, sagt Halves. Wenn es keinen Wechsel in der Geschäftswelt gebe, würde Bremen ja auch nie frische Formate bekommen. Also seien die Veränderungen in keiner Weise negativ, es komme immer auf die Qualität an. „Wir wünschen uns möglichst urbane, individuelle und service- sowie qualitätsorientierte Geschäfte“, sagt Halves. Mit dem City Gate am Hauptbahnhof werde es Ende 2018 beziehungsweise Anfang 2019 einen weiteren Schub geben und jeder neue Laden, jede Gastronomie mache Bremen noch attraktiver.

Damit nicht genug: Am Wall, schräg gegenüber von der Wallmühle, ist das Muchos Más neu. Eine spanische Bar mit Restaurant. Am Liebfrauenkirchhof hat die Gastro-Kette „Bar Celona“ eröffnet. In der Katharinenstraße hat zudem „Henne“ mit Damenoberbekleidung ein Zuhause gefunden.

H&M Premiummarke in der Sögestraße?

Allerdings ist auch immer noch Leerstand zu sehen. Am Hillmannplatz, rechts am Durchgang zum Loriotplatz, neben dem Eingang zur Hillmannpassage, stehen zwei Läden leer: ehemals „Cascade“ und das „El Sol“. Am Wall, Ecke Sögestraße, wird im ehemaligen „Backwerk“ umgebaut.

Mehr zum Thema Neue Fußgängerzone ab Juni Ab Juni soll ein Teil der Knochenhauerstraße für Autos mit Ausnahme des Lieferverkehrs gesperrt ... mehr »

Seit Wochen und Monaten passiert auch nicht viel am Eingang zur Sögestraße. Mittlerweile finden erste Bauarbeiten im ehemaligen Gebäude von Marc O'Polo statt. Und natürlich brodelt die Gerüchteküche. Immer wieder fällt der Name einer schwedischen Modekette. Doch bestätigen kann dies weder bei dem Unternehmen selbst noch in Bremen irgendjemand.

Nach Informationen des WESER-KURIER soll es sich um COS handeln, einer Art Premiummarke des schwedischen Textilhandelsunternehmens Hennes & Mauritz (H&M) aus Stockholm. COS ist keine Tochtergesellschaft, sondern ein Fashion-Konzept von H&M. Auf der Karriere-Seite der Marke COS sind bereits drei Stellen für den Standort Bremen ausgeschrieben. Für die Sögestraße wird dort ein Sales Advisor, ein Visual Merchandiser und ein Floor Manager gesucht.