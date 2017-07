Lauschiges Plätzchen: 80 Gäste können auf den Bierbänken an der Schulstraße sitzen. (Christina Kuhaupt)

Zwischen der Shakespeare-Company und dem Südbad hat die Bremer Neustadt einen neuen Platz bekommen – und einen neuen Biergarten. Das Projekt ist eine Kooperation der Betreiber der Bar „Charlotte Gainsbourg“ an der Friedrich-Ebert-Straße und der Bremer Shakespeare Company. Daher auch der Name: „Charlottes Shakesbiergarten“.

Ein Biergarten heißt Biergarten, weil man da Bier trinken kann. Und damit kennt sich Gastronom Christoph Lottes bestens aus. Wie in seiner Bar „Charlotte Gainsbourg“ schenkt der Wirt neben Haake Beck oder Hemelinger in seinem Biergarten auch fränkisches Craft-Bier aus. Braumeister Georg Rittmayer karrt die Fässer im eigenen Auto aus der oberfränkischen Provinz in den hohen Norden. Ausgemachte Bier-Gourmets seien die Hanseaten zwar nicht, sagt Lottes, aber so ein fränkisches Summer-Ale, das schmecke auch den Bremern.

Christoph Lottes betreibt mit seinem Kollegen aus „der Charlotte“ den neuen Biergarten. Die beiden Gastronomen versorgen ihre Gäste mit kalten Getränken, die Shakespeare Company stellt den Sommer über die Spülküche und die Toiletten zur Verfügung. Noch bis Ende August hat der Biergarten Montag bis Sonnabend zwischen 17 und 23 Uhr geöffnet.

Publikum ist bunt gemischt

Lottes ist ein alter Hase im Geschäft. In Süddeutschland hat er früher selbst einen Biergarten mit 400 Sitzplätzen gepachtet. Mehr als 300 Essen am Tag gingen raus, dazu Hektoliterweise Bier. Dagegen ist der Betrieb in Charlottes Shakesbiergarten ein Kindergeburtstag. Dafür aber sehr gemütlich. Etwa 80 Gäste finden auf den Bierbänken Platz. Essen gibt es nicht. Ihre Portion Pommes oder den Feierabend-Döner dürfen die Gäste selbst mitbringen. Kulinarische Angebote gibt es in den umliegenden Straßen genug.

Die zuletzt wenig ansehnliche Grünfläche vor dem Südbad wurde im Frühjahr neu gestaltet. 180.000 Euro hat der Umbau gekostet, etwa sechs Monate hat er gedauert. Nun ist dank Grünflächen und Kieswegen an der Schulstraße ein lauschiges Plätzchen entstanden. Den Biergarten-Baum Nummer eins, die Kastanie, sucht man hier zwar vergebens, dafür spendet eine Eiche den Gästen reichlich Schatten.

An einem lauen Sommerabend hat sich in Charlottes Shakesbiergarten ein buntes Völkchen eingefunden: Rentner, Nachbarn, Studenten, Künstlertypen, Partypublikum und junge Familien. „Eine gute Mischung“, findet Lottes. Es ist der längste Tag des Jahres und die Sonne scheint. Beste Voraussetzungen also für eine gute Zeit.

Keine Open-Air-Konzerte

„Wir wollen den Platz beleben“, sagt Lottes. Auf Open-Air-Konzerte oder andere Hintergrundmusik verzichten die Betreiber aber bewusst. Und das gefällt Lottes an seinem eigenen Biergarten auch am besten: „Dass es hier ruhig ist. Wo hat man das schon mitten in der Neustadt?“. Darüber freuen sich die Nachbarn. Von denen habe es in den ersten Wochen viel Zuspruch gegeben, sagt Lottes, von ein paar Ausnahmen einmal abgesehen.

Mit dem neuen Biergarten in der Neustadt scheinen tatsächlich alle einverstanden zu sein. Die Politiker aus dem Beirat Neustadt haben hier schon Bier getrunken, ebenso der Architekt, der den neuen Platz entworfen hat. „Und Stammgäste gibt es seit dem ersten Tag“, sagt Lottes. Die meisten kommen aus seiner Kneipe „Charlotte Gainsbourg“, die im Sommer unter der Woche geschlossen bleibt.

Für Lottes und seine Crew ist der neue Biergarten ein Experiment. „Und bei unserem Bremer Sommer ist das nichts zum reich werden“, sagt Lottes. Spaß macht es ihm trotzdem. Und wenn das Geschäft so weiterläuft wie in den ersten Wochen nach der Eröffnung, wird Lottes hinter der Shakespeare-Company wohl auch im kommenden Jahr Bremer Bier und fränkisches Summer Ale unter freiem Himmel anbieten.

Charlottes Shakes-Biergarten, Schulstraße, Öffnungszeiten: Bei gutem Wetter Montag bis Sonnabend immer von 17 bis 23 Uhr.