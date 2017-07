Bremen hat eine neue Attraktion. Ab 15.30 Uhr können Touristen und andere Interessierte durch die Bremer Innenstadt fahren.

Der Stadtmusikanten-Express. (Jan-Felix Jasch)

Die Rundfahrt dauert 50 Minuten, der Preis für einen Erwachsenen beträgt 8,90 Euro. In Zukunft fährt die Bahn fünfmal am Tag, um 13.30 Uhr findet eine 90-minütige Rundfahrt in die Überseestadt statt.

Die neue Bahn ist im bremischen Rot-Weiß gehalten und mit den Stadtmusikanten verziert, sie hat einen Elektroantrieb. Somit sind während der Fahrt kaum Motorengeräusche zu hören. Der Betreiber Björn Frenzel hat die Bahn auf der Insel Rügen erworben, dort war sie während Messen und als Vorführfahrzeug eingesetzt worden.

Die neue Bahn war nötig geworden, da die "Emmas" in die Jahre gekommen waren. Die „Emmas“ waren Mini-Busse, mit denen ebenfalls die Stadt erkundet werden konnte. Nun tritt der Stadtmusikanten-Express an ihre Stelle.