Landwirt Hermann Gartelmann (rechts) zeigt Stadtjägermeister Harro Tempelmann, wo er an einem See im Blockland bereits Nutrias beobachtet hat. (Frank Thomas Koch)

Sie graben meterlange unterirdische Gänge, und sie vermehren sich extrem schnell: Nutrias haben in Bremen bereits an mehreren Stellen die Deiche beschädigt. Die Deichverbände warnen vor einer Ausbreitung der Biberratten. Bremer Jäger möchten die Tiere, die in einigen Bundesländern bereits zur Plage geworden sind, abschießen dürfen. Selbst Vertreter von Umweltverbänden sprechen sich dafür aus, die Ausbreitung der Nutrias zu verhindern. Nun will Bremen die Jagd auf die Tiere ermöglichen.

Nutrias, die auch als Sumpfbiber bezeichnet werden, sind Nagetiere, die ursprünglich aus Südamerika stammen. In Europa breiteten sich die Tiere vor allem aus, nachdem sie von Pelztierfarmen geflohen waren. Einige Tiere sollen aber auch Hobbyzüchtern entkommen oder bewusst ausgewildert worden sein. Nutrias leben am Wasser und erinnern an Biber, sind aber deutlich größer. Ausgewachsene Tiere werden bis zu 65 Zentimeter groß und wiegen bis zu zehn Kilo. Entsprechend groß sind ihre Gänge, die 25 Zentimeter breit sein können.

Nutrias ähneln Bibern, sind aber deutlich größer und haben einen runden Schwanz. Im Blockland wurden bereits Nutria-Familien mit Jungtieren gesichtet. (dpa)

„Die buddeln überall“

Harro Tempelmann und Hermann Gartelmann sitzen in einer Gaststube im Blockland und reden über die Nutrias. Tempelmann ist Bremens Stadtjägermeister, Gartelmann ist Landwirt, Gastwirt und Jagdpächter im Blockland. Beide würden gerne Jagd auf die Nutrias machen. „Das sind ganz schöne Braten“, sagt Tempelmann, um zu verdeutlichen, wie groß die Tiere sind. „Sie machen die Uferböschungen kaputt, die buddeln überall, das ist ein massives Problem – und jetzt kommen sie auch nach Bremen.“

Landwirt Gartelmann hat im See nebenan schon Nutrias schwimmen sehen. „Es besteht die Gefahr, dass sich die Tiere jetzt massiv vermehren“, sagt er. Gartelmann geht davon aus, dass bereits Hunderte Nutrias in Bremen leben. Die Nagetiere können dreimal im Jahr Junge bekommen, die Jungtiere wiederum sind nach einem halben Jahr bereits geschlechtsreif.

Das bedeute, dass ein einziges Nutria-Paar innerhalb von drei Jahren für bis zu 16.000 Nachkommen sorgen könne, sagt Wilfried Döscher vom Deichverband am rechten Weserufer. Döscher sorgt sich um die Deiche, die für Bremen von großer Bedeutung sind: „Dieses Tier ist ein Schädling, die Ausbreitung der Nutria kann nicht hingenommen werden in einem Land wie Bremen, wo 90 Prozent der Flächen Überflutungsgebiete sind“, betont er. Die ersten Nutrias wurden 2010 in Bremen gesichtet, im vergangenen Jahr wurden erstmals auch Tiere mit Jungen entdeckt.

Senat sieht Handlungsbedarf

Die Nutrias haben sogar schon das Stadtparlament beschäftigt: Durch die „starke Wühltätigkeit“ der Nagetiere könne es zu „erheblichen Schäden an den Deichen und Uferböschungen kommen“, gab Umweltsenator Joachim Lohse (Grüne) Auskunft, als sich der CDU-Abgeordnete Frank Imhoff nach dem Thema erkundigte. Klar ist: Der Senat sehe Handlungsbedarf beim Thema Nutrias, so Lohse. Zuletzt wurde ein Nutriabau im Niederblockland entdeckt, erzählt Döscher, der die Gänge fotografiert hat. Der Deichverband ließ die Bauten entfernen und den Deich reparieren.

Döscher stellt klar: „Der Lebensraum in Bremen ist für die Nutrias ideal, sie leben gerne am Wasser.“ Doch die Schäden, die die Biberratten verursachen könnten, seien erheblich: „Das Tier gräbt sich in die Erdwälle ein, selbst ein stark verfestigter Tonboden kann es nicht aufhalten.“

Schäden seien für Deiche, Uferpflanzen und auch für die Bremer Wasserwirtschaft zu erwarten. Denn: Nutrias sorgten mit der Erde, die sie beim Graben ihrer Gänge ins Wasser schaufeln, dafür, dass Entwässerungsgräben in den Wümmewiesen schneller verschlammten und häufiger ausgebaggert werden müssten, sagt Tempelmann. Das verursache auch höhere Kosten. Zum anderen könnten durch Nutria-Bauten Uferböschungen so stark unterhöhlt werden, dass Fahrzeuge beim Ausbaggern der Gräben einzubrechen drohten, warnt Döscher. In Niedersachsen ertrank ein Landwirt, dessen Traktor wegen eines Nutria-Baus in einen Graben kippte.

Jagd auf Nutrias

In Niedersachsen seien im vergangenen Jahr bereits 20.000 Tiere gefangen worden, sagt Döscher. In Bremen wurden die Nutrias bisher nicht gejagt – es sei nicht erlaubt, kritisiert Stadtjägermeister Tempelmann. In der Umweltbehörde ist man aber inzwischen offen dafür, die Jagd auf Nutrias zu ermöglichen: „Wenn Nutrias in der Nähe Schäden verursacht haben, dürfen alle, die eine Jagdberechtigung haben, die Tiere auch nach jetziger Gesetzeslage schon schießen“, sagt Behördensprecher Tittmann. Grundlos sei die Jagd auf freier Wiese und in Natur- und Landschaftsschutzgebieten allerdings bisher nicht erlaubt.

Doch auch das soll sich nun ändern: Mehrere Jagdpächter aus Bremen haben beantragt, dass sie in ihren Revieren Nutrias schießen dürfen. Der Umweltbehörde liegen etwa zehn Anträge zur Jagd in Schutzgebieten vor. Wenn die Anträge begründet seien, wolle die Behörde zustimmen, so Tittmann. Darüber hinaus wolle man die Nutrias zum Herbst ins Jagdrecht aufnehmen.

Auch Naturschützer haben nichts dagegen einzuwenden, dass Jagd auf Nutrias gemacht wird: Sönke Hofmann vom Nabu Bremen stellt klar, dass der Deichschutz Vorrang habe: „Und die Nutrias stehen nicht unter Schutz.“ Allerdings plädiert er dafür, die Tiere zu erschießen und nicht mit Fallen zu jagen, denn in Fallen würden sie manchmal langsam und qualvoll sterben.

Was wenige wissen: Nutrias waren für den Menschen in der Vergangenheit nicht nur wegen ihres Pelzes begehrt. Man kann die Tiere auch essen. Im Internet finden sich Rezepte für Nutria-Gulasch oder Nutria-Keulen mit Pilzsoße und Knödeln. Stadtjägermeister Harro Tempelmann würde ein Tier, das er geschossen hat, vielleicht auch einmal zubereiten und probieren.