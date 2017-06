Artist Anton Belyakov zeigt, dass man in einer Badewanne nicht nur entspannen muss. (Christina Kuhaupt)

Ganz behutsam kippt Ben den blauen Sirup auf die Eiswürfel in seinem Glas. Es folgen Sahne und Ananassaft. Dann kommt der wichtigste Part beim Cocktailmixen: das Schütteln. Ben ist da ganz Profi – schließlich macht er das nicht zum ersten Mal. Seine Familie und er kredenzen häufiger Cocktails, wenn sie zu Hause einen Filmabend machen. Mit dem süßen, hellblauen Ergebnis ist Ben zufrieden. Der Neunjährige ist mit seinen Eltern und seiner Schwester am Pfingstmontag zum Tag der offenen Tür ins GOP gekommen. Beim Kinder-Cocktailkurs bei Azubi Lisa Stecker und ihrer Kollegin lernt er, wie man hinter der Bar einen guten Eindruck macht.

Philipp Peiniger (Direktor des GOP Bremen) (Christina Kuhaupt)

Der Programmpunkt ist nur einer von vielen, den sich die 14 Auszubildenden des Varieté-Theaters für die vielen Besucher ausgedacht haben. Wie in den Jahren zuvor, haben sie die Planung in Eigenregie übernommen. Das ganze Haus kann entdeckt werden: das Foyer, der Varieté-Saal, das Restaurant Leander und der Club Adiamo. Erstmals beteiligt sich auch das angrenzende Steigenberger-Hotel mit einem Programm. GOP-Direktor Philipp Peiniger freut sich über die vielen Gäste, die an diesem Tag vorbeischauen. „Ich gehe davon aus, dass zwischen 3500 und 4000 Besucher gekommen sind“, sagt er.

Das dürfte auch daran gelegen haben, dass die Organisatoren jede Stunde den Theatersaal für die Anwesenden öffnen. Dort haben die Besucher die Möglichkeit, einen kostenlosen Vorgeschmack aus der aktuellen Produktion „Wet“ zu bekommen. Die Show lief bereits in Sydney, Barcelona und London und ist noch bis zum 2. Juli in Bremen zu Gast. Dabei singt dann etwa eine Operndiva Conny Froboess' „Pack die Badehose ein“, und Anton Belyakov fasziniert die Zuschauer mit seinem artistischen Talent in der Badewanne. „Wir waren schon häufig hier, weil die Künstler das Publikum miteinbeziehen und auch immer lustige Momente mit dabei sind“, sagt Sonja Eicke, die sich mit ihrer ganzen Familie einen Ausschnitt aus der Show angeguckt hat.

Eine Etage höher übt der Kinderzirkus mit potenziellen Nachwuchs-Akrobaten auf Drahtseilen und Kunststoffbällen das richtige Balancieren. Die sechsjährige Nell braucht auf dem roten Ball noch etwas Unterstützung von ihrer Mutter Magdalena Bochniak, aber mit deren Hilfe hält sie sich ganz gut. Die Turnübungen machen ihr sichtlich Spaß. Nell strahlt über das ganze Gesicht, denn kurz vorher hat sie sich wie eine Eisprinzessin schminken lassen. „Wie eine Eiskönigin“, korrigiert die Sechsjährige. Den Kinderzirkus leiten zwei Schülerinnen der Circusschule Jokes aus der Neustadt. „Viele der Übungen meistern die Kleinsten mit Hilfe ganz gut“, sagt Wiebke Schnapper, die an diesem Tag die Rolle der Trainerin übernimmt. „Nur bei der Jonglage steigen viele aus, weil es schon etwas Geduld und Zeit erfordert.“

Magdalena Bochniak übt mit ihrer Tochter Nell im Kinderzirkus. (Christina Kuhaupt)

Geduld braucht man beim Looping-Rad auf der Terrasse des GOP weniger, dafür aber Mut. Dort werden Freiwillige auf einem Fahrrad mit Gurten und Seilen gesichert. Dann tritt man wie bei einem normalen Rad drauf los – nur dass es in dieser Konstruktion nicht vorwärts geht, sondern im Looping über Kopf. Während der Fahrt sieht Batya relativ entspannt aus, doch nachdem die 13-Jährige wieder bei ihrer Familie ist, gibt sie zu, dass ihr ein bisschen mulmig zumute war. „Ich war ganz schön aufgeregt“, sagt sie. Wie sehr auch ihre Familie mitgezittert hat, merkt Batya daran, dass sie alle umarmen muss, als sie aus dem Rad befreit wird. Besonders ihre kleine Schwester will die 13-Jährige gar nicht mehr loslassen.