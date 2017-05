Zum Verwechseln echt: Udo-Lindenberg-Double Rudi Wartha steht genauso wie ... (Frank Thomas Koch)

Die Sonne knallt den Fans auf die Hüte. In Schwarz gekleidete Besucher stehen bereits Stunden vor dem Konzert von Udo Lindenberg auf der Bürgerweide. Sie tragen T-Shirts mit den Tourdaten oder einem Bild des Rock-Urgesteins. Dazu Sonnenbrillen und den typischen Lindenberg-Hut. Panikrock im Doppelpack.

Lindenberg (71) gibt in der ÖVB-Arena gleich zwei Konzerte, und die Massen strömen in die Halle, die eine Maximalkapazität von 14.000 Zuschauer hat. „Restlos ausverkauft“ melden die Veranstalter am Freitag. Der in Gronau geborene und seit Jahren in Hamburg lebende Rockmusiker hat eine riesige Anhängerschaft.

Kleines Verkehrschaos, Bier und Eierlikör

Bei seinem ersten Auftritt in Bremen, dem eigentlichen Zusatzkonzert, warten die Besucher bereits am Nachmittag vor der Konzerthalle auf den Einlass. Es bilden sich lange Schlangen. Bier und der typische Eierlikör werden den Fans verkauft. Rund um die ÖVB-Arena sorgt das Konzert für ein kleineres Verkehrschaos mit Staus und längeren Wartezeiten.

Das dürfte an diesem Sonnabend ähnlich aussehen: Laut Julia Göpfert vom Veranstalter KPS Concertbüro in Bremen gibt es nur noch ganz wenige Resttickets. Auswärtige sollten also lieber keinen langen Anfahrtsweg in Kauf nehmen, weil sie enttäuscht werden könnten.

... in den langen Schlangen vor dem Eingang der ÖVB-Arena. (Frank Thomas Koch)

Normale Tickets für das Konzert kosteten etwa 60 bis 80 Euro. Auf dem Schwarzmarkt waren die Karten kurz vor dem Konzert aber auch nicht mehr viel teurer. Doch ein echter „Udo“-Fan sorgt vor und kauft nicht über Ebay oder direkt vorm Konzert. Unter den Fans finden sich auch Doppelgänger.

Ehrlich, treu und bodenständig

Der 49-jährige Rudi Wartha ist so einer. Ein Lindenberg-Double. Er hat Ähnlichkeit mit dem Alt-Rocker, imitiert ihn unter dem Namen „Panik Pate“ und darf ihn als Freund bezeichnen. Seit 2003 begleitet Wartha Lindenberg, verpasst hat er nur vier Konzerte wegen einer Nierentransplantation.

Lindenberg rief sofort bei ihm an. „Er ist ehrlich, treu und bodenständig geblieben“, sagt Wartha, der aus Lauda-Königshofen in der Nähe von Würzburg kommt. Mit 17 Jahren wurde er Fan, fing irgendwann „aus Spaß an der Freud“ an, Brille und Hut zu tragen. Mittlerweile lässt er sich Hosen und Sakko maßschneidern.

... Martin Menke und Sandra Kulzer-Menke mit Hut und Sonnenbrille ... (Frank Thomas Koch)

Martin Menke und seine Frau Sandra Kulzer-Menke sind direkt aus dem Urlaub auf Fehmarn nach Bremen gereist. Stilecht tragen sie ebenfalls ein Lindenberg-Outfit. „Er ist sich immer treu geblieben“, sagt Martin Menke über die Faszination des Rockstars. Um ihn herum nicken alle.

Mehrere Fan-Treffen

Zwischen den zwei Konzerten wird Udo Lindenberg nicht nach Hamburg zurückfahren, ist vom Veranstalter zu hören. Wo er allerdings seine Zigarre nach dem Konzert rauchen wird, werde mit Rücksicht auf seine Privatsphäre nicht verraten. Es kann also gut sein, dass Lindenberg auch in der Bremer Innenstadt angetroffen wird.

An diesem Sonnabend kommen übrigens Udo-Fans unverbindlich gegen 14 Uhr am Roland zusammen. Am 30. September soll es zudem im Schuppen 2 in der Überseestadt ein Fan-Treffen geben. „Weil ich so lange weg war, gibt‘s auch gleich zwei Shows in Bremen“, sagte Lindenberg in einem Interview mit der „Bild“. In Bremen gebe es ein „Hammer-Temperament“. Nach der Werder-Welle komme nun der Panik-Sturm.