Das Altarbild von Luis de Morales aus dem 16. Jahrhundert stellt die Ausgießung des Heiligen Geistes dar. Das Werk befindet sich in der Kirche Iglesia de la Asuncion Arroyo de Luz im Spanischen Caceres in der Extremadura. (epd)

Das Wochenende einfach um einen Tag verlängern – das wünscht sich wohl so mancher, wenn er nach zwei freien Tagen am Montag wieder an die Arbeit muss. Besonders, wenn die Sonne scheint und die Temperaturen eher an den Badesee als ins Büro locken. Dank des Pfingstfestes an diesem Wochenende können sich viele ihren Wunsch erfüllen, denn der Pfingstmontag ist in ganz Deutschland ein gesetzlicher Feiertag. Dabei bedeutet Pfingsten nicht nur drei Tage Wochenende im Frühsommer. Für viele Christen ist das Fest einer der Höhepunkte des Kirchenjahres.

Auch in Bremen verbinden die Menschen völlig unterschiedliche Dinge mit den Pfingsttagen: Viele denken dabei vor allem an Wanderausflüge und Wochenendreisen, so mancher genießt die freien Tage mit der Familie und freut sich über die verkürzte Arbeitswoche. Der Ursprung des Feiertages im christlichen Glauben ist für sie nebensächlich. Für andere ist das aber der wichtigste Teil an Pfingsten: Sie begehen es bewusst als christliches Fest und besinnen sich auf ihren Glauben. Wir haben Vertreter der Kirche sowie Leserinnen und Leser gefragt, was sie mit dem Pfingstfest verbinden. Ihre Antworten lesen Sie hier.

_________________________________________________________________________

Richard Goritzka: Be-Geist-ert

Denk´ ich an Pfingsten, fallen mir zuerst die biblischen Texte ein, die davon berichten, dass die verängstigen Jünger durch die Kraft des Heiligen Geistes „Feuer fingen“, um be-Geist-ert von ihren Erfahrungen mit Jesus zu sprechen. Ein Mensch unserer Tage hat dies so auf den Punkt gebracht: „An Pfingsten werden aus Angsthasen Osterhasen!“ -

Das andere, was mir beim Stichwort Pfingsten sofort in den Sinn kommt, sind die vielen ökumenischen Gottesdienste, die ich erlebt habe: in den Elbmarschen, im Taunus, in Ostfriesland. Evangelische und katholische Christen reihen sich ein in die große Zahl derer, die im Laufe der Geschichte die Dynamik des Geistes Gottes in dieser Welt feiern und bezeugen. Und das Dritte: Zu Pfingsten findet stets die Jahresversammlung von amnesty international statt. Amnesty international stärkt die Kraft des Einzelnen, sich für eine Welt ohne politische Verfolgung, ohne Menschenrechtsverletzungen und ohne Folter einzusetzen: Das wäre eine Welt, in der der gute Geist Gottes, der Heilige Geist, wirkt.

__________________________________________________________________________

Evelyn Globig-Meyer: Gaben sind keine Selbstläufer

Pfingsten ist für mich das Ereignis, das mich überhaupt befähigt, als Christin zu leben. Durch die Taufe bin ich durch den Glauben Gott gegeben, durch den Heiligen Geist erst kann ich Christus bezeugen durch mein Leben.

Denn Er gibt mir die Gabe der Weisheit, des Rates, der Erkenntnis, der Stärke, der Frömmigkeit, der Einsicht und der Gottesfurcht. Einiges klingt ziemlich verschroben – nur Insider können mit „Frömmigkeit“ und „Gottesfurcht“ etwas anfangen. Aber es ist lohnenswert, danach zu fragen!

Allerdings sind die Gaben keine Selbstläufer; sie müssen er-beten werden mit der ganzen Kraft unseres Herzens. Und wir werden sie immer nur partiell leben können, denn wir sind fehlbare Menschen. Aber immerhin – besser als gar nicht! Übrigens sind Gott, Christus und der Heilige Geist der eine Gott, der sich in Christus, dem Geist und in der Schöpfung zeigt. (Für alle, die meinen, wir Christen beten drei Götter an).

__________________________________________________________________________

Pastor Renke Brahms ist Schriftführer und damit der leitende Geistliche der Bremischen Evangelischen Kirche. (Frank Thomas Koch)

Renke Brahms: Pfingsten öffnet Blick in die Welt

Pfingsten ist eines der höchsten christlichen Feste und doch so unbekannt. Schade eigentlich! Die Geschichte von der Ausgießung des Heiligen Geistes mag heutzutage etwas sperrig wirken, doch die Frage, aus welchem Geist wir leben, ist hochaktuell: Was verbindet uns? Nur der Zeitgeist?

Pfingsten öffnet über den Gartenzaun hinweg den Blick in die Welt. Wenn wir gegen Armut, Unterdrückung, Zerstörung und Hoffnungslosigkeit aufstehen, dann tun wir dies aus diesem Geist, der uns ermutigt, für Würde, Gleichberechtigung, Respekt, Frieden und Hoffnung einzutreten, Werte, die heute oft mit Füßen getreten werden. Und gerade im Jahr des Reformationsjubiläums wird mir deutlich: Wir brauchen ein rechtes Gleichgewicht von Freiheit und Verantwortung. Erinnern wir uns daran, zu Pfingsten!

__________________________________________________________________________

Ulrike Kehlbeck-Staats: Das Initialfest für uns Christen

Pfingsten hatte bei mir lange Zeit nichts mit Kirche und Heiligem Geist zu tun, obwohl ich aktives Mitglied einer katholischen Kirchengemeinde war und bin. Stattdessen fuhr ich zu Pfingsten zum Volleyballturnier nach Delmenhorst. Einen Gottesdienst besuchte ich daher an diesem hohen Festtag nicht.

Inzwischen hat sich meine Einstellung gewandelt – und das nicht nur, weil ich nicht mehr Volleyball spiele. Durch intensivere Beschäftigung mit Glaubensinhalten ist mir klar geworden, dass Pfingsten das Initialfest für uns Christen ist. Gott hat durch seinen Sohn gezeigt, wie die Menschen leben sollen. An Pfingsten – nach der Himmelfahrt Christi – ist Gottes Geist oder diese Kraft auf alle Menschen übergegangen. Jeder ist aufgefordert, die Werte, die Christus uns gezeigt hat, in seinem Leben zu verankern und das Gebot der Nächstenliebe an alle Menschen weiterzugeben.

Durch die Ereignisse an Pfingsten legt Gott die Glaubensverantwortung in die Hände der Menschen. Wir alle sind aufgefordert, nach Gottes Geboten und den Werten Christi zu leben. Damit zeigt Gott sein Vertrauen und seine Barmherzigkeit in und an die Menschen. Wir sind nicht mehr unmündige Mitläufer, sondern selbstständig verantwortliche Glaubende, um Gottes Werk in der Welt zu verbreiten.

Das Feuerwerk an Pfingsten ist nicht nur ein schönes Bild, sondern auch ein Feuerwerk der Freude und der Liebe. Ich versuche, diese Freude und Liebe jeden Tag weiterzugeben.

__________________________________________________________________________

Edda Bosse ist die Präsidentin der Bremischen Evangelischen Kirche. (Walter Gerbracht)

Edda Bosse: Eine Hoffnungsgeschichte

Warum ich Pfingsten feiere? Weil die Geschichte dahinter eine Hoffnungsgeschichte von Begegnung, Ermutigung und Verständigung ist – eine der schönsten Geschichten in der Bibel. Sie erzählt vom Miteinander über Sprachbarrieren hinweg und von Aufbrüchen: Egal, wer Du bist, egal, wo Du herkommst – die Liebe und Kraft Gottes sind Dir sicher. Gibt es eine zeitgemäßere Botschaft als diese, gegen alles Krisengerede und allen Pessimismus und für ein globales Miteinander?

In diesem Jahr treffen wir zu Pfingsten hier in Bremen 37 Gäste aus zehn Nationen, von Lettland bis Südafrika. Die Engstirnigen, die lieber im eigenen Saft schmoren, erinnert Pfingsten daran, dass wir Weltbürger sein sollen, über Grenzen hinweg neugierig, verantwortlich und solidarisch miteinander.

__________________________________________________________________________

Susanne Schumacher: Unvorhersehbare Verlässlichkeit

Pfingsten ist für mich eines meiner Lieblingsfeste im christlichen Jahreslauf. Es ist nicht überladen, verfälscht und verkitscht. Es entzieht sich den gesellschaftlichen Vermarktungsbemühungen, weil der Heilige Geist nicht so greifbar und bildlich darzustellen ist wie zum Beispiel das Jesuskind zu Weihnachten. Ich liebe den Heiligen Geist gerade dafür, dass er uns in stetem Wandel begleitet: mal als „Windhauch“, mal als brausender Sturm.

Diese Wandlungsmöglichkeit, diese unvorhersehbare Verlässlichkeit – das ist für mich der Geist von Pfingsten und der Kern unseres Glaubens. "Ich bin da“, lautet Gottes Zusage an uns. „Aber wann und in welcher Form ich in euer Leben eintrete – da lasst euch bitteschön mal überraschen.“ Ein echtes Abenteuer. Ein Leben lang.

___________________________________________________________________________

Jeannette Evers: Wie Weihnachten im Sommer

Pfingsten verbinde ich mit einer Kindheitserinnerung. Pfingsten war ein Familientag. Für uns Kinder war es wie Weihnachten im Sommer. Zwar ohne Geschenke, aber der Tag, an dem die ganze Familie immer einen Ausflug an den Weserstrand machte. Mutter war Hausfrau, Vater Hafenarbeiter, der meistens an den Wochenenden Sonderschichten schob und mit den drei Kindern wenig Zeit verbringen konnte.

In freudiger Erwartung ging es am Pfingstsonntag von Walle aus zuerst mit der Straßenbahn und dann zu Fuß an der Weser entlang, bis zum Weserwehr. Damals führten noch wackelige Holzstege über das Wehr. Spannend und aufregend war es für uns Kinder, die tobenden Wassermassen unter uns zu sehen. Der Spaziergang setzte sich fort bis zum Weserstrand, dem heutigen Café Sand.

Dort am Sandstrand ruhten die Eltern sich aus, und wir Kinder durften in der Weser baden. Herrlich! Mit der Fähre ging es dann am späten Nachmittag über die Weser zurück. Am Anleger freuten wir uns immer auf den Kiosk, denn dort gab es für jeden ein Eis. Und wie jedes Jahr war es ein Kluten von Warncke Eiskrem. Der Heimweg war lang aber alle waren glücklich über den schönen Pfingsttag.

Heute gibt es auf Familientreffen noch manchmal ein Kluteneis für alle. Und jedes Mal schauen wir drei Schwestern uns an und sagen: Wisst ihr noch, unsere Pfingstspaziergänge...

___________________________________________________________________________

Propst Martin Schomaker ist der Leiter des Katholischen Büros und Vorsitzender des Katholischen Gemeindeverbandes in Bremen. (Christina Kuhaupt)

Martin Schomaker: Ein Geschenk, das Mut macht

Wir Christen feiern an Pfingsten: Wir werden von der Kraft Gottes inspiriert, die Zukunft in den Blick zu nehmen und unsere Welt zu gestalten. Das Pfingstfest steht für uns als Geschenk Gottes, das Mut macht, uns Kraft tanken lässt, und uns aufbrechen lässt, die uns gestellten Aufgaben jetzt anzugehen.

Die Bibel betont in der Pfingsterzählung, dass Menschen mit unterschiedlicher Herkunft, Nation und Sprache zusammenkommen, ihre Sprache sprechen und sich dennoch verstehen. Das ist meine Vision für Bremen: Menschen unterschiedlicher Herkunft betonen das Gemeinsame und engagieren sich für eine gute Zukunft, damit alle in unserer Stadt gut leben können.

Das ist Pfingsten

An Pfingsten feiern Christen das Kommen des Heiligen Geistes. Es ist das dritte Hauptfest im Kirchenjahr nach Weihnachten und Ostern. Pfingsten gilt als „Geburtstag der Kirche“ sowie als Beginn der weltweiten Mission. Der Name geht auf das griechische Wort „pentekoste“ (der fünfzigste Tag) zurück. Dahinter steckt die Anlehnung an das jüdische Erntedankfest Schawuot, das 50 Tage nach Pessach gefeiert wird. Immer öfter werden an Pfingsten Gottesdienste unter freiem Himmel gefeiert. In der Bibel wird das Pfingstfest in der Apostelgeschichte geschildert.

Dort heißt es, dass nach Jesu Tod, Auferstehung und Himmelfahrt eine neue Gemeinschaft der Jünger entsteht: „Sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an, zu predigen in andern Sprachen.“ Menschen aus der gesamten damals bekannten Welt konnten sie jeweils in ihrer eigenen Sprache hören. Petrus rief sie daraufhin auf, Buße zu tun und sich auf den Namen Christi taufen zu lassen.

Ihm folgten nach der Pfingsterzählung rund 3000 Menschen. Bis zum 4. Jahrhundert wurde an Pfingsten zugleich Christi Himmelfahrt gefeiert. Erst später entwickelten sich daraus zwei eigenständige Feiertage. Im Kirchenkalender endet mit Pfingsten die Osterzeit. Das Fest hat ein reiches Brauchtum hervorgebracht, darunter den an vielen Orten begangenen Pfingstritt. In Deutschland und zahlreichen anderen Ländern ist auch der Pfingstmontag arbeits- und schulfrei.