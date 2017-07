Sie haben das Plakat entwickelt: Gerrit Schüler (v.l.), Stella Yudicheva, Julia Maria Großmann, Larissa Ochs, Lu Zhao, Vanessa Strauch, Henry Wolter. (Jan-Felix Jasch)

„Make Werbung great again“ hieß es von 120 Plakatwänden in Bremen und Umgebung, dazu war eine schematische Darstellung des US-Präsidenten Donald Trump zu sehen. Das Motiv des Plakates haben Studierende der Universität Bremen im Rahmen eines Seminares entwickelt. Die Plakatflächen wurden von der Firma Ströer für zehn Tag zur Verfügung gestellt. Nun habe die Studierenden in einer Umfrage herausgefunden, dass die Resonanz in der Bevölkerung durchaus positiv ist. Rund einem Drittel der 561 Befragten ist das schwarz-gelbe Plakat aufgefallen. Einem Drittel davon habe es zumindest gefallen.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Botschaft des Plakates ankam – auch, wenn es vereinzelt zu negativen Reaktionen kam. Weiterhin gebe es einen deutlichen Unterschied zwischen Männern und Frauen in der Wahrnehmung, hauptsächlich fragten diese Menschen sich, warum man ausgerechnet mit dem US-Präsidenten werbe, der nicht gerade mit einem Anti-Sexismus-Kurs auffalle. Aber genau das sei ein Hauptgrund für die Wahl der Studierenden gewesen. Man wollte Aufmerksamkeit erregen – und zumindest die Befragung legt nahe, dass dies auch gelungen ist.