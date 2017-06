Aktionstag gegen Hasspostings im Netz

Polizei durchsucht Wohnung in Bremen

Michael Rabba

Am heutigen bundesweiten Aktionstag des Bundeskriminalamtes gegen Hasspostings ist die Polizei in 14 Bundesländern gegen Beschuldigte vorgegangen. Auch in Bremen wurde eine Wohnung durchsucht.