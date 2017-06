Protest im Wasser: In dem See vor dem Park Hotel entrollen Greenpeace-Mitglieder ein Banner für Ozeane ohne Plastik. (dpa)

Greenpeace-Mitglieder haben in Bremen gegen Plastikmüll im Meer demonstriert. Vor dem Park Hotel, in dem derzeit eine Tagung der G20-Staaten zum Thema Meeresmüll abgehalten wird, entrollten rund 50 schwimmende Umweltschützer am Donnerstag ein Protestbanner.

Mit roten Neopren-Anzügen sprangen die Aktivisten in den Holler See und entrollten auf der Wasseroberfläche ein Banner. Darauf forderten sie in englischer Sprache "Jetzt handeln, für Meere ohne Plastik".

Etwa 50 Aktivisten in roten Schwimmanzügen. (dpa)

Wie die Polizei berichtet, überflog während dieser Aktion auch ein Motorschirm der Umweltorganisation das Hotelgelände. Der Pilot warf dabei aus einer Höhe von etwa 30 Metern ein Schleppbanner mit insgesamt circa 15 Kilogramm Sandgewichten ab. Dieses landete nur wenige Meter von zwei Radfahrern und mehreren Fußgängern entfernt. Verletzt wurde niemand.

Einsatzkräfte suchten daraufhin den Landeort des Fliegers im Blockland auf und trafen zwei 28 und 31 Jahre alte Männer und eine 26-jährige Frau an. Da sich keiner als Pilot zu erkennen gab, wurden alle drei zwecks weiterer polizeilichen Maßnahmen vorläufig mit zur Wache genommen.

Das abgeworfene Banner und der Motorschirm wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

G20-Staaten tagen in Bremen

Vertreter der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, Wissenschaftler und Experten diskutieren seit Dienstag in Bremen über ein gemeinsames Vorgehen gegen die Vermüllung der Weltmeere. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) wird am Donnerstag ebenfalls zu der Konferenz in Bremen erwartet.

Nach Ansicht von Greenpeace handelt es sich beim Plastikmüll in den Meeren um ein globales Problem. "Wenn die G20 ihrem Führungsanspruch gerecht werden wollen, müssen sie bei der Lösung vorangehen", sagte der Greenpeace-Meeresexperte Thilo Maack.

Nach Schätzungen befinden sich zurzeit mehr als 140 Millionen Tonnen Plastik in den Meeren. (dpa/cah)

Rein ins Wasser: die Greenpeace-Mitglieder bei der Protestaktion. (dpa)

Dieser Artikel wurde am 01.06.2017 um 16:10 Uhr aktualisiert.