Symbolbild. (dpa)

Weil ein 43-Jähriger im Internet neun Amercian Staffordshire Terrier Welpen zum Verkauf angeboten hat, erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Hundehaltergesetz. Es ist verboten, gefährliche Hunde zu züchten oder Handel mit ihnen zu betreiben. Acht Hundewelpen und deren Hundemutter wurden von der Polizei beschlagnahmt und an ein Tierheim übergeben.

Eine Bremerin hatte die Anzeige entdeckt und informierte daraufhin die Polizei. In der Wohnung des Züchters in der Stubbener Straße in Gröpelingen fanden die Einsatzkräfte am Montagabend acht Welpen, das neunte war bereits verstorben. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (wk)