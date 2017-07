Rund 80 Personen wurden bei dem Polizeieinsatz am Herdentorsteinweg kontrolliert. (efka)

Motorräder und Polizeiwagen blockieren den Herdentorsteinweg zwischen Breitenweg und Am Wall sowie den Gehweg auf der Seite des "Theater Fritz". Aus den Räumen der Tanzschule "Etage" tritt ein Mann nach dem anderen auf die Straße und wird von Polizisten durchsucht und befragt. Kutten müssen abgelegt werden, Beamte filmen die Männer von Kopf bis Fuß. Andere müssen ihre Gürteltaschen abnehmen und vorzeigen. Nach den Kontrollen dürfen sie gehen.

Einige der kontrollierten Männer versammeln sich anschließend am Rande der Absperrungen und beobachten das Geschehen. Auch Passanten und Anwohner verfolgen den Großeinsatz der Polizei am Herdentorsteinweg. Ein Anhänger der Gruppe kritisiert den Einsatz: "Wir haben gefeiert, die Polizei hat die Räume gestürmt und alles kaputt gemacht." Nach Beobachtungen eines Anwohners haben sich die Mitglieder der Osmanen Germania zum ersten Mal dort versammelt.

Keine Festnahmen in Bremen

Bei der Razzia am Herdentorsteinweg hat die Polizei am Sonntag 80 Mitglieder der rockerähnlichen Gruppierung Osmanen Germania kontrolliert. Die Straße war ab 17 Uhr für rund drei Stunden gesperrt. Die Mitglieder der Gruppierung, davon viele aus dem Umland und aus anderen Bundesländern, hätten ohne Gegenwehr ihre Kleidung und Autos durchsuchen lassen. Die Polizei wollte nicht bestätigen, dass die Räume in der Tanzschule durchsucht wurden, aber Einsatzkräfte kamen aus dem Gebäude.

Laut Polizeisprecher Nils Matthiesen hat die Polizei am Wochenende erfahren, dass die rockerähnliche Gruppierung Osmanen Germania am Herdentorsteinweg einen Raum gemietet hat und sich dort versammeln wollte. "Im Rahmen unserer Null-Toleranz-Strategie dulden wir keine territorialen Machtkämpfe", so der Sprecher. "Wir schauen, was sie dabei haben und welche Autos sie fahren." Die Polizei war laut Augenzeugen mit rund 30 Fahrzeugen vor Ort. Wie viele Beamte im Einsatz waren, dazu wollte Matthiesen nicht sagen. Nur so viel: "Wir waren deutlich in der Überzahl." Festnahmen habe es nicht gegeben, so der Sprecher.

Osmanen Germania sind auf dem Vormarsch

Die Osmanen Germania gelten als der am schnellsten wachsende Club im deutschen Rockermilieu. Auch in Bremen ist die Gruppe auf dem Vormarsch. Ermittler vermuten, dass die Osmanen Germania in Bremen einen Ortsverein gründen wollen. "Rockerähnlich deshalb, weil die Mitglieder keine Motorräder fahren", so Matthiesen. Die Gruppe hatte sich Ende 2014 gegründet und zählt in Deutschland mehr als 20 Ortsvereine und rund 2500 Anhänger. Sie selbst geben sich als Boxclub aus, die Polizei führt die Osmanen Germania als rockerähnliche Gruppierung mit engen Verbindungen zur organisierten Kriminalität.

„Es geht nicht ums Boxen, es geht um Gebietsansprüche und um Macht“, sagte Stephanie Weiß vom Landeskriminalamt Niedersachsen dem WESER-KURIER bereits im April. Das mache die Osmanen Germania so gefährlich: Sie seien für Rockerbanden wie die Hells Angels oder die Bandidos eine Konkurrenz und könnten die Szene unkontrolliert aufmischen. Das Bremer Landeskriminalamt geht davon aus, dass einzelne Mitglieder Kontakte zum türkischen Geheimdienst haben. Laut Verfassungsschutz ist die Gruppe türkisch-nationalistisch ausgerichtet und steht der AKP-Regierung von Recep Tayyip Erdogan nahe.

Dieser Artikel wurde am 03.07.2017 um 21:15 Uhr aktualisiert.