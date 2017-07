Verfolgungsjagd auf der Kulenkampffallee Richtung Universität, großer Polizeieinsatz in Horn - gleich mehrere Hinweise dieser Art verbreiteten sich am Montagabend in den sozialen Netzwerken. Die Polizei Bremen hat nun bestätigt, dass es dort einen Einsatz gab.

Den Beamten sei ein "verdächtiges Fahrzeug" aufgefallen, der Fahrer habe sich auffällig verhalten, sagte ein Polizeisprecher. Als die Polizisten das Auto zur Kontrolle anhalten wollten, sei der Fahrer geflüchtet. Er konnte jedoch gestellt werden. Die Ermittlungen zu dem Fall laufen. (wk)

(Diese Meldung wird ergänzt, sobald mehr Informationen vorliegen.)