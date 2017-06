Mehr zum Thema Einbrecher in Kiosk festgenommen Am späten Freitagabend sind zwei Täter in einen Kiosk im Einkaufszentrum Blockdiek eingebrochen. ... mehr »

Zwei Täter haben am Samstagvormittag ein Juweliergeschäft in der Bremer Faulenstraße überfallen. Während der eine Täter die 42-jährige Angestellte in einem Hinterraum fesselte, durchsuchte der andere das Geschäft und klaute Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro.

Wie die Polizei Bremen mitteilte, befand sich während der Tat nach ersten Zeugenaussagen eine weitere Person im Eingangsbereich des Juweliers. Alle drei Personen flüchteten in Richtung der Straße Geeren und stiegen vermutlich in ein dunkles Auto, mit dem sie dann davonfuhren.

Die Polizei sucht Zeugen

Zeugen beschreiben die beiden Täter im Laden als etwa 1,70 Meter groß, dunkel gekleidet, mit Kapuzenjacke. Einer von ihnen kommunizierte in einer ausländischen Sprache, eventuell Russisch. Der dritte Täter im Eingangsbereich soll nach Angaben der Zeugen etwa 30 bis 40 Jahre alt sein, eine hellgraue Basecap, eine graue Hose und ein graues langarmiges Sweatshirt getragen haben.

Die Ermittlungen dauern an. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich an den Kriminaldauerdienst unter 0421/362-3888 wenden. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei Bremen vor dem Ankauf von Schmuckstücken, deren Herkunft Sie nicht einwandfrei zuordnen können. Insbesondere wenn die angebotenen Waren ein vermeintliches Schnäppchen sind. (wk)