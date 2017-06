Symbolbild. (FR)

In Bremen und auch in Teilen Niedersachsens ist es im Laufe des Vormittags zu Fällen von sogenanntem Call-ID-Spoofing gekommen, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Dabei sei die Nummer der Einsatzzentrale der Bundespolizei Bremen missbräuchlich verwendet worden.

Bereits mehrere Betroffene hätten sich gemeldet und berichtet, dass sie von angeblichen Polizeibeamten wegen einer vermeintlich begangenen Straftat angerufen worden seien, teilte die Polizei weiter mit.

Wie sich herausstellte, handelte es sich offenbar um Fälle von sogenanntem Call-ID-Spoofing. Das bedeutet, dass Anrufe unter einer vorgetäuschten Telefonnummer geführt werden. Ziel ist es, an sensible Daten der Opfer wie etwa Passwörter und Bankdaten zu gelangen oder sogar in die Wohnung der Betroffenen zu gelangen.

Die Bundespolizei rät, bei verdächtigen Anrufen umgehend bei der nächsten Polizeidienststelle anzurufen und die weitergegebenen Daten zu prüfen. Hinweise nimmt die Bundespolizei Bremen unter Telefon (0421) 16 29 95 oder die Polizei Oldenburg unter (0441) 79 90 entgegen.