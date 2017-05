Am Dienstagabend hatten Polizeibeamte einen 30-jährigen Mann in der Rembertistraße wegen eines defekten Rücklichts angehalten. Bei der Kontrolle sei den Polizisten sofort ein Cannabisgeruch in die Nase gestiegen. In dem Renault Clio saßen außerdem zwei 19- und 21-jährige Mitfahrer. Diese wollen den Fahrer kaum gekannt haben.

Der Fahrer gab während der Kontrolle zu, dass er kurz zuvor einen Joint konsumiert und darüber hinaus noch weitere dabei hatte.

Doch das war lange nicht genug: Bei der anschließenden Kontrolle des Kleinwagens fanden die Polizisten nicht nur das weitere Cannabis, sondern auch mehrere Tüten mit noch etikettierten Jeanshosen sowie einige Kleiderbügel und einen Diebstahlschutz.

Auch der Ausweis des Fahrers schien gefälscht. Darüber hinaus hatte der Mann einen Führerschein und einen Reisepass mit falschem Namen und unterschiedlichen Nationalitäten. Daher bestand zusätzlich der Verdacht des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis.

So wurde innerhalb kürzester Zeit aus einem kaputten Rücklicht, das Fahren ohne Führerschein unter Einfluss von Betäubungsmitteln, unerlaubter Besitz eben dieser Betäubungsmittel, unerlaubter Aufenthalt ohne Pass, Diebstahl und Urkundenfälschung. (wk)