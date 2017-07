Blick auf das Langericht Bremen. (dpa)



Der Prozess gegen die drei mutmaßlichen Schläger aus der Silvesternacht 2016/2017 hat mit Verspätung begonnen. Grund war die Kontrolle und die Aufnahme der Personalien aller 46 Zuschauer. Das Gericht hatte zwar keine konkreten Hinweise auf geplante Tumulte, sagte Sprecher Helmut Kellermann, wolle sich aber absichern.

Trotzdem kam es zu einem kurzen Zwischenfall während der Verhandlung, Polizisten wurden zur Unterstützung aus dem Saal gerufen. In der unmittelbaren Nähe des Gerichtssaals soll ein Zeuge, der zuvor das Gericht verlassen musste, verprügelt worden sein. Die Richterin hatte den Mann erkannt und aus dem Saal geschickt, da er im Verlauf der Verhandlung als Zeuge aufgerufen werden könnte und somit ein Beiwohnen bis zum diesem Zeitpunkt nicht gestattet ist.

Der Mann soll beim Verlassen des Gerichtsgebäudes von fünf bis sechs Männern verfolgt und anschließend verprügelt worden sein. Angeblich habe er den Vorgang auch gefilmt und in sozialen Netzwerken verbreitet. Die Polizei ermittelt.

Mehr zum Thema Prozess gegen Lüssumer Totschläger beginnt Am Mittwoch beginnt vor dem Bremer Landgericht, der Prozess gegen die drei Angeklagten, die den ... mehr »

In dem Prozess sind drei Männer des gemeinschaftlichen Totschlags angeklagt. Die 35, 24 und 16 Jahre alten Männer sollen in der Silvesternacht in Lüssum einen 15-jährigen Syrer so schwer mit Fäusten, Tritten und auch einer fast vollen Whisky-Flasche malträtiert haben, dass er wenige Tage später im Krankenhaus an den Folgen verstarb.

Zahlreiche Pressevertreter sind zum Prozessauftakt erschienen. (Jan-Felix Jasch)

Den Angeklagten drohen Haftstrafen zwischen fünf und 15 Jahren, dem Minderjährigen droht nach dem Jugendstrafgesetz maximal ein Freiheitsentzug von zehn Jahren. Nachdem die Anklage verlesen war, wurde die Verhandlung beendet. Die Verteidung kann nun die Besetzung des Gerichts prüfen, in einem Antrag hatte ein Verteidiger eine Unterbrechung mit diesem Zweck gefordert. Außerdem kündigte er eine mögliche Beschwerde gegen die Besetzung der Nebenklage an. Die Familie des Opfers ist durch drei Nebenkläger vertreten, wobei zwei Anwälte die minderjährigen Geschwister vertreten, was nach Auffassung des Verteidigers nicht rechtens ist.

Der nächste Verhandlungstag ist der 26. Juli, die Verhandlung beginnt um neun Uhr. Dann sollen erste Zeuge zu den Vorgängen der Silvesternacht befragt werden.