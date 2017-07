Peter Kraus und Jutta Gottschalk bei der Abfahrt. Den Smiley verstehen sie als Symbol für Depressive, die nicht an die Öffentlichkeit gehen. (Frank Thomas Koch)

Sebastian Burger hat nur zwei Stunden geschlafen, erzählt er. Am Sonntag trafen der Bremer Künstler und die anderen Teilnehmer der sogenannten Mut-Tour letzte Vorbereitungen für ihre Reise und verstauten ihr Gepäck auf den Tandems. Am Montag brachen sie vom Marktplatz aus zu ihrer siebenwöchigen Deutschlandtour auf.

Die Mut-Tour ist ein Aktionsprogramm, das 2012 von Sebastian Burger ins Leben gerufen wurde. Die Teilnehmer wünschen sich mehr Akzeptanz und einen offeneren Umgang mit der Krankheit Depression. Auf ihren Touren machen sie immer wieder Zwischenstopps und informieren über Depression, teilen ihre Erfahrungen mit anderen. Nicht alle Mitfahrer sind depressiv, einige sind Angehörige von Erkrankten, andere wollen bei der Aktion helfen. 45 Teilnehmer sind dieses Jahr mit Tandems, zu Fuß oder in Kajaks unterwegs. 15 davon machen zum ersten Mal mit, die anderen sind bereits bei einer Tour mitgefahren.

60 Kilometer am Tag

Auf dem Marktplatz starteten zwei Gruppen. Eine Tour führt über Hildesheim, Kassel, Nürnberg und Regensburg nach Leipzig. Rund eine Woche ist pro Abschnitt eingeplant, auf einer Tagestour legen die Teilnehmer meist um die 60 Kilometer zurück. Die zweite Gruppe fährt von Bremen in Richtung Cloppenburg, Mönchengladbach und Stuttgart bis nach Augsburg. Ziel ist dann ebenfalls in Leipzig. Außerdem gibt es eine Gruppe, die Kajak fährt. Die Reise führt auf der Elbe von Tangermünde über Magdeburg nach Wittenberg. Die Wandergruppe läuft von Wismar nach Schwerin und von Kempten im Allgäu nach Friedrichshafen am Bodensee. Sie übernachten in Zelten.

Peter Kraus erzählt von seinen Erlebnissen auf einer Mut-Tour. Viele Menschen gingen direkt auf die Radfahrer zu. „Sie fragen, was wir machen.“ Der 50-Jährige stammt aus der Nähe von Frankfurt am Main, seit 2014 ist er im Vorruhestand. Seine Mitfahrerin auf dem Tandem heißt Jutta Gottschalk, die 45-Jährige kommt aus Oberbayern. Sie ist depressiv. „Das Radfahren hilft mir“, sagt sie. Die frische Luft tue gut, das gelte auch für die Gespräche während der Fahrt. In denen gehe es nicht nur um die Krankheit. „Klar, manchmal reden wir auch darüber“, sagt sie. Aber sie sprächen über andere Themen. „Wir sind ja nicht nur krank.“

Und als Kranke wollen die Teilnehmer der Mut-Tour auch nicht verstanden werden. „Wir wollen vor allem zeigen, dass wir mehr können“, sagt Peter Kraus. Depressive Menschen seien ja nicht nur krank, betont er. Auch wenn das natürlich ein Teil ihrer Persönlichkeit sei. „Aber nicht die Hauptsache“, betont Kraus. „Das ist unsere Botschaft.“

Sich gegenseitig unterstützen

Das Tandem sei bei der Mut-Tour auch ein Symbol dafür, dass man sich gegenseitig unterstützt. „Man muss zusammenarbeiten, wie bei der Krankheit auch“, sagt Kraus. Das Tandem werden Kraus und Jutta Gottschalk wohl nicht die komplette Tour teilen. „Wir starten jetzt erst mal so“, sagt Gottschalk. Es komme aber immer wieder vor, dass der Partner wechsle. „Manche Teilnehmer fahren nicht die komplette Tour, sondern nur einzelne Etappen“, sagt sie. Ein Problem sei das nicht, die Teilnehmer freuten sich über jeden, der dabei ist.

„Das ist das Wichtigste. Wir wollen Menschen erreichen und sensibilisieren“, sagt Jutta Gottschalk. Das klappt anscheinend ganz gut. Auf dem Marktplatz standen bereits einige Schaulustige und jubelten den Tandemfahrern bei der Abreise zu. Der erste Stopp kam allerdings schon nach wenigen Metern – an einer Bank. „Wir müssen noch Geld für die Verpflegung holen“, sagt Burger. Danach ging es richtig los. Erste Station ist Rotenburg. An diesem Dienstag geht es weiter nach Harburg, bis am Sonntag das erste Etappenziel in Hildesheim erreicht werden soll.

Auf dem Marktplatz fiel besonders ein großer Smiley ins Auge. Fast an allen Tandems ist ein entsprechendes Schild zu sehen. Und das hat einen Grund: Der Smiley steht stellvertretend für Betroffene, die sich scheuen, ihre Depression öffentlich zu machen. Aus Angst vor beruflicher Benachteiligung oder vor Mobbing. Die Mut-Tour will dazu beitragen, dass es weniger Menschen werden, denen es so geht. Sebastian Burger fordert insgesamt mehr Engagement vonseiten der Politik. Sein Wunsch: „Es gab ja vor Jahren bereits Kampagnen für Aids-Erkrankte. Das könnte man übertragen.“

Hilfe für Erkrankte und Angehörige

In Bremen erteilt das Netzwerk Selbsthilfe Bremen-Nordniedersachsen Auskunft. Die Adresse lautet: Faulenstraße 31. Das Netzwerk ist außerdem unter (0421) 70 45 81 telefonisch erreichbar. In Delmenhorst gibt es die Tageskliniken für Psychiatrie und Psychotherapie an der Wildeshauser Straße 92 in 27755 Delmenhorst. Im Internet stehen unter www.mut-tour.de weitere Informationen für Betroffene und Interessierte. Mit zwei Telefonseelsorgen sind bundesweite Anlaufstellen unter (0800) 111 01 11 oder (01805) 95 09 51 zu erreichen. Die Nummer des Info-Telefon Depression lautet (0800) 334 45 33. Unter www.deutsche-depressionshilfe.de im Netz finden Interessenten weitere Listen mit Ansprechpartnern.