Der Unfall ereignete sich laut Mitteilung der Polizei am frühen Dienstagabend. Der Radfahrer wollte im Kreuzungsbereich der Geschwister-Scholl-Straße/Stauffenbergstraße die Gleise der Straßenbahn überqueren. Er übersah die herannahende Straßenbahn und kollidierte mit dieser seitlich. Offenbar hatte der Mann zuvor die rote Ampel ignoriert.

Der 34-Jährige trug keinen Helm und verletzte sich bei dem Unfall schwer am Kopf. Zwischenzeitlich schwebte er in Lebensgefahr, sein Zustand habe sich aber inzwischen stabilisiert, heißt es in der Mitteilung weiter. (wk)