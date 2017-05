Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Am Wall in Bremen Radfahrer prallt gegen Polizeiauto

Elke Hoesmann

Ein Radfahrer ist am Mittwochabend am Wall in ein stehendes Polizeiauto gefahren. Dabei verletzte er sich lebensgefährlich am Kopf und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.