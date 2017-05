Symbolbild. (dpa)

Die beiden Männer seien mit einem Messer und einem Teleskop-Schlagstock bewaffnet gewesen, teilte die Polizei Bremen am Donnerstag mit. Sie überfielen den Kiosk an der Wartburgstraße in Walle gegen Mitternacht und bedrohten die 57-jährige Verkäuferin. Die 57-Jährige musste ihnen Bargeld und Zigaretten aushändigen. Mit ihrer Beute flohen die Täter zu Fuß in Richtung Melanchthonstraße.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in der Nacht etwas gesehen haben. Die Männer seien etwa 20 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank. Sie waren mit Halstüchern maskiert und hatten dunkle Rucksäcke dabei. Der eine trug einen hellgrauen Kapuzenpullover und eine dunkle Adidas-Jogginghose - der andere einen Kapuzenpullover, eine dunkelblaue Hose und graue Joggingschuhe. Hinweise nimmt die Polizei Bremen unter 0421 / 362 38 88 entgegen. (wk)