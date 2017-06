Vor dem Umbau muss alles raus: Das Café Jacobs in Schwachhausen. (PETRA STUBBE)

Den Liebhabern des Café Jacobs in der Georg-Gröning-Straße in Schwachhausen bietet sich an diesem Wochenende eine einmalige Chance: Das Besteck, das Mobiliar und sogar die Weihnachtsdekoration – alles muss raus. Der Räumungsverkauf steht an. Danach folgt aber nicht die endgültige Schließung, wie Eigentümer Heiko Jacobs betonte. Allerdings stehen einige Neuerungen an. Er hat einen neuen Betreiber für das Traditionscafé gefunden.

Wer genau das Geschäft weiterführen wird, wollte Jacobs bisher nicht verraten. Lediglich, dass er „einer der Besten in Bremen“ sei. Mit dem neuen Betreiber ist die Zukunft des Cafés gesichert. Ende April wurde das Traditionshaus betriebsbedingt geschlossen. Axel Diestelkamp, der Ende 2014 die Geschäftsführung übernommen hatte, hatte Insolvenz angemeldet.

Der Räumungsverkauf startet am heutigen Freitag, den 9. Juni, und geht bis Sonntag. Von jeweils 10 bis 17 Uhr können sich Interessierte ihr Lieblingsstück aus dem Café sichern. Nach dem Räumungsverkauf wird das Café dann grundlegend renoviert und modernisiert, sagte Jacobs, dessen Großvater die Konditorei 1909 gegründet hatte. Die Wiedereröffnung ist für Anfang September geplant.