Eine Frau ist im Bremer Hauptbahnhof mit ihrem Fahrrad in eine Personengruppe gerast. (Frank Thomas Koch)

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr. Obwohl das Fahrradfahren in Bahnhöfen verboten ist, fuhr die 23-Jährige rücksichtslos von der Haupthalle durch den Personentunnel in Richtung Bürgerweide, bis sie - von rückwärts kommend - ohne Vorwarnung mit einer 22-jährigen Frau zusammenstieß und beide stürzten.

Die 23-Jährige stand wieder auf, aber anstatt sich zu entschuldigen, schlug sie mit ihrer Tasche auf die jüngere Frau und deren 18-jährigen Begleiter ein. In der Tasche befanden sich volle Bierflaschen, die dabei zerbrachen. Der 18-Jährige erlitt Schnittverletzungen an einem Unterarm und musste ärztlich behandelt werden. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

Mitarbeiter des Bahnsicherheitsdienstes konnten die Angreiferin überwältigen, zu Boden bringen und dieser Handschellen anlegen. Die 23-Jährige habe sich "in rasender Wut" gewehrt, heißt es im Polizeibericht.

Bundespolizisten nahmen die randalierende Radlerin gegen deren erheblichen Widerstand mit auf die Wache. Die Frau schlug mit dem Kopf hin und her, verletzte sich dabei am Türrahmen des Eingangs und hatte starkes Nasenbluten. In der Folge versuchte sie, den Bundespolizisten Blut in die Gesichter zu spucken. Wegen des Verdachtes einer Infektionskrankheit mussten mehrere Räume der Bundespolizeiwache von einer Reinigungsfirma desinfiziert werden.

Zwei Beamtinnen der Polizei Bremen unterstützten die Bundespolizisten und durchsuchten die Frau nach gefährlichen Gegenständen. Dabei schrie die 23-Jährige weiterhin herum. Sie wurde ärztlich untersucht und in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.