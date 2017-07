Präsidentin des Landesrechnungshofs Bremen, Bettina Sokol. (Karsten Klama)

Die Senatskanzlei hat bei der Gewährung eines Zuschusses an einen Bremer Verband gepfuscht. Auch beim Abschluss eines Beratervertrags wurde gegen geltendes Haushaltsrecht verstoßen. Das ist das Ergebnis einer routinemäßigen Überprüfung der Finanzflüsse in der Senatskanzlei durch den Rechnungshof des kleinsten Bundeslandes. Der zusammenfassende Bericht liegt dem WESER-KURIER vor. Er sei „wegen seines schutzbedürftigen Inhalts“ nicht in den Jahresreport des Rechnungshofs aufgenommen worden, schreibt dessen Präsidentin Bettina Sokol in einer Mitteilung an das Bürgerschaftspräsidium.

Die im Rathaus ansässige Senatskanzlei ist das zentrale Steuerungsorgan der Verwaltung. Dort findet die Koordinierung der Fachressorts statt, Protokoll und Öffentlichkeitsarbeit gehören ebenfalls zu ihrem Aufgabengebiet. In Einzelfällen fördert die Senatskanzlei auch bestimmte Vorhaben mit Zuwendungen. Einer dieser Fälle hat nun das Missfallen des Rechnungshofs erregt. Er liegt schon eine Weile zurück. Im März 2014 hatte ein im Prüfbericht nicht näher bezeichneter „Landesverband einer anerkannten nationalen Minderheit“ um einen Zuschuss gebeten, um einer Delegation die Teilnahme an einer Gedenkveranstaltung im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz zu ermöglichen.

Eine Reihe von Verstößen

Zunächst blieb der Antrag ein paar Monate unbearbeitet liegen. Anfang Juli sagte die Kanzlei dann 5000 Euro zu. Wenige Tage später trat allerdings eine Haushaltssperre in Kraft. Die Senatskanzlei machte einen Rückzieher. Stattdessen brachten eine Stiftung und ein Verein die Mittel für die Reise auf. Als im Dezember 2014 die Haushaltssperre aufgehoben wurde, erstattete das Rathaus den beiden Institutionen die 5000 Euro. Ein entsprechender Zuwendungsbescheid wurde jedoch nie gefertigt.

Ebenso wenig verlangte die Senatskanzlei von den Empfängern des Betrags einen Nachweis über die Verwendung der Mittel. Erst auf Drängen des Rechnungshofes wurde ein Beleg nachgefordert, allerdings erst 2016. Die Prüfbehörde erkennt in dem gesamten Vorgang eine ganze Reihe von Verstößen gegen haushaltsrechtliche Vorschriften. Hauptakteur bei der Abwicklung des Zuschusses war offenbar eine Person, die dazu gar nicht befugt war. Auch das rügt der Rechnungshof. Es handelte sich nämlich um einen früheren langjährigen Rathausmitarbeiter, der nach seinem Ausscheiden im Jahr 2010 mit einem Beratervertrag ausgestattet wurde und auf dieser Basis im Wesentlichen seinen alten Job weitermachte.

Bemessung des Beraterhonorars

Rein rechtlich hätte der Ex-Beschäftigte aber keine Zahlungen veranlassen dürfen. Und noch etwas stört den Rechnungshof: „In einer Nebenabrede zum Beratervertrag wurde ein monatliches Honorar vereinbart, das die persönlichen Lebensverhältnisse des Auftragnehmers berücksichtigte“, heißt es im Prüfbericht. Das kann aus Sicht des Rechnungshofes nicht angehen, denn „persönliche Lebensverhältnisse“ dürften bei der Bemessung eines Beraterhonorars keine Rolle spielen.

Stimmt, heißt es aus dem Rathaus inzwischen. Auf Anfrage des WESER-KURIER sagte Sprecher Peter Lohmann am Mittwoch, die Senatskanzlei habe „die festgestellten Versäumnisse im Zuwendungsverfahren“ gegenüber dem Rechnungshof eingeräumt. Bei einer nachträglichen Prüfung sei allerdings festgestellt worden, dass der 5000-Euro-Zuschuss von den Empfängern „zweckentsprechend“ eingesetzt wurde.