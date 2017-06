Symbolbild (dpa)

Am Dienstagvormittag wurden zwei Personen bei einem Autounfall in der Weißefeldstraße in Seehausen schwer verletzt. Den Angaben eines Feuerwehrsprechers zufolge waren die beiden Personen nach dem Unfall in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Der Unfall ereignete sich gegen 10.15 Uhr. Die Unfallursache ist noch unklar. Die beiden Personen wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (mij)