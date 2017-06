Warten auf ein Souvenir: In der Bremer Innenstadt herrrschte Ausverkauf-Atmosphäre am Sonntag. (Lisa Boekhoff)

Souvenir-Verkauf im Akkord: Beim Verkauf der alten Rathaus-Dachplatten am Sonntag herrschte ein immenser Andrang. Die Schlange vor dem Bremer Rathaus schlängelte sich vor dem Dom entlang bis zur Haltestelle "Obernstraße" bei Karstadt. 2000 alte Dachplatten werden bis zum Nachmittag angeboten.

Als der Verkauf um Punkt zwölf Uhr startete, brach sogar ein kleiner verbaler Tumult aus. "Stell dich hinten an", raunten einige Männer einen weiteren an, der sich von rechts in die Schlange drängeln wollte.

Der Andrang war groß, doch sie haben schon um kurz nach zwölf Uhr Mittags jeweils zwei Exemplare ergattert. (Henkenberens)

Am Verkaufstresen ging es gesittet zu. Im Sekundentakt wechselten die Rathaus-Dachplatten den Besitzer. Jeder durfte allerdings höchstens zwei Exemplare erwerben. Die Dachplatte im Briefkartenformat erfreute einen Mann so sehr, dass er einen Jubelschrei ausstieß. "Das ist ja wie beim Iphone-Verkauf", sagte ein Besucher.

Die zweite Runde des Verkaufs startet um 14.30 Uhr. Das Rathaus ist aufgrund des Welterbetages am Sonntag bis 17 Uhr für Besichtigungen geöffnet. (cah)

Und so sehen die Dachplatten, zu denen auch ein Echtheitszertifikat gehört, aus: