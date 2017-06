Sebastian Hübschmann (v.l.), Nils Neumann und Harm Becker eröffnen eine Musikschule im ehemaligen Kriminaltheater. (Christina Kuhaupt)

Das ehemalige Kriminaltheater an der Friesenstraße im Bremer Viertel stand nach dem Umzug des Theaters in das Gebäude der Union Brauerei in Walle einige Monate leer. Sogar ein Abriss des Flachbaus war angedacht, er sollte durch einen mehrstöckigen Neubau ersetzt werden.

Nun tut sich wieder etwas in dem Gebäude. Nach dreimonatiger Renovierungszeit eröffnet die neu gegründete Musikschule „Neue Pop“ im Steintor den ersten Teil der Räumlichkeiten für den Musikunterricht. Angeboten wird Instrumentalunterricht für Klavier, Gitarre, Bass, Gesang und Schlagzeug mit Schwerpunkt auf Rock und Pop.

„Vor allem die zentrale Lage und die großzügigen Räume waren die wichtigsten Kriterien für die Auswahl des Standorts", sagt Sebastian Hübschmann. Die Musikschule möchte das Angebot der lokalen Kulturszene aufgreifen, vernetzen und erweitern – als offene Plattform für bestehende Akteure, als Schulungsraum für Musikunterricht sowie als ergänzendes Bildungs- und Weiterbildungsangebot für umliegende Schulen und Kindergärten.

Rock'n'Roll statt Krimi

Der 37-Jährige ist einer von drei Gründern und Geschäftsführern der Musikschule und lebt seit vielen Jahren im Viertel. Gemeinsam mit Harm Becker und Nils Neumann will er aber nicht nur Musikunterricht anbieten. Zum Angebot gehören auch musikalische Früherziehung, Workshops mit bekannten Bremer Musikern oder Vorbereitungskurse zur Aufnahmeprüfung für angehende Studenten.

Neue Pop - Musikschule für Rock & Pop im Viertel (Christina Kuhaupt)

Die drei Musiker haben bereits einen großen Teil der Renovierung, Umgestaltung und Sanierung des Gebäudes, auf das sie über ein Immobilienportal aufmerksam wurden, hinter sich. Der Eingangsbereich gegenüber des Restaurants „Medoo“ ist weiß gestrichen, ein neuer Fußboden ist verlegt. Gleich am Eingang ist der erste Unterrichtsraum fertig.

In den Räumen stehen Instrumente, ein schwarzes Klavier und Verstärker. An den Wänden hängen Gitarren. Auch das runde Logo der Musikschule ziert die Wand. Die ersten Stunden werden bereits gegeben. Zukünftig heißt es hier also Rock 'n' Roll statt Krimi.

Das Geschäftsführer-Trio ist in der Kultur- und Musikszene bekannt. Vor allem den 40-jährigen Becker und sein Pendant Neumann kennen Bremer durch die Band „Schwarz auf Weiß“. Zusammen haben sie in rund zehn Jahren mehr als 400 Konzerte gegeben. Die Bremer Formation sorgte auch überregional für Aufsehen: 2002 wurde das erste Album „Jugendstil“ sogar in der Zeitschrift Bravo besprochen.

"Die Freude an der Musik ist die Basis des Lernens"

Sie veröffentlichten Musikalben über das Weser Label, Rough Trade Germany oder Fuego. Nun wollen sie ihre Erfahrungen auch in Bremen weitergeben. Mittlerweile betreiben sie seit zwölf Jahren die Musikschule Rothaus an zwei Standorten in Weyhe und Syke mit derzeit mehr als 600 Schülern und 30 Lehrenden.

Nun sind sie also weiter auf Expansionskurs in die Hansestadt. „Wir sind davon überzeugt, dass die Freude an der Musik die Basis des Lernens ist“, beschreibt Harm Becker den Grundpfeiler des Konzepts. Einer der treibenden Gedanken sei es, Unterricht so zu geben, wie sie es sich damals selbst vorgestellt und gewünscht haben.

Den Unterricht übernehmen hauptsächlich Lehrende aus der Bremer Musikszene. Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Weitere Informationen gibt es im Internet unter der Adresse www.neuepop.de.

Der Veranstaltungsort an der Friesenstraße bereicherte zuvor bereits 23 Jahre lang das Kulturangebot der Stadt – vom Jungen Theater über das Scenario bis zum Kriminaltheater reichte die Palette.

Die Macher des Kriminaltheaters erhielten Anfang 2016 eine Kündigung vom Vermieter und mussten sich ihren neuen Standort in Walle suchen. Nun will die Musikschule „Neue Pop“ dieses Angebot weiterführen.