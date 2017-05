Samy Deluxe war auch schon als Gastdozent für Germanistik an der Universität Hamburg eingeladen - beim Open Campus wird er an der Uni Bremen auf der Bühne stehen. (dpa)

Der Kult-Rapper kommt nach Bremen: Samy Deluxe wird am 17. Juni beim Open Campus der Universität Bremen auf der Bühne stehen. Das haben die Veranstalter auf Facebook verkündet. Der gebürtige Hamburger ist einer der erfolgreichsten deutschen Rapper und seit den 1990er-Jahren im Geschäft. 2016 brachte er ein neues Album heraus: "Berühmte letzte Worte".

Samy Deluxe tritt auch unter diversen anderen Künstlernamen auf, darunter "Herr Sorge". Manchen dürfte außerdem noch sein Auftritt in der TV-Show "Sing meinen Song" mit Xavier Naidoo auf Vox in Erinnerung sein.

Der Open Campus am Sonnabend, 17. Juni, ist ein Tag der offenen Tür an der Universität Bremen, mit Vorträgen, Führungen und Bühnenprogramm. Am 19 Uhr beginnt die große Open-Air-Party. Samy Deluxe wird mit seiner Band um 20.30 Uhr auftreten. Der Eintritt ist wie bei allen Veranstaltungen des Open Campus frei. (ech)