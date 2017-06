Sandkästen in der Innenstadt. (Henkenberens)

Drei große Sandkästen stehen ab sofort wieder auf dem Ansgarikirchhof in der Bremer Innenstadt nahe des Citylab. Kleine Baumeister und Sandkuchenbäcker können auf insgesamt 75 Quadratmetern Sandfläche toben, buddeln und bauen. Die Aktion läuft noch bis zum 31. August.

Täglich ist eine Ansprechperson vor Ort, die den Kleinen Schippen, Förmchen und anderes Sandspielzeug aushändigt. Eltern und Begleitpersonen können auf den Sitzgelegenheiten am Rand der Sandkästen eine Pause vom Stadtbummel machen. Aufgestellt hat die Sandkästen die Cityinitiative.

Ansgarihof Bremen: Die Kinder spielen, die Erwachsenen entspannen mit Kaffee und Wlan. (Henkenberens)

Montags bis sonnabends von 11 bis 18 Uhr

Eine kleiner Food-Truck bietet zu den Öffnungszeiten der Kästen, montags bis sonnabends von 11 bis 18 Uhr, Kaffeespezialitäten an. Mit der Sandspielfläche will die City-Initiative eine Oase der Entspannung in der Bremer Innenstadt schaffen und die Aufenthaltsqualität auf dem Ansgarikirchhof steigern. Der Initiative, die regelmäßig Aktionen wie verkaufsoffene Sonntage oder Shoppingnächte veranstaltet, gehören in ganz Bremen 180 Geschäfte und Unternehmen an.

Unterstützt wird das Projekt von Unternehmen aus der Bremer Innenstadt. Die Sandkästen sind für Kinder bis zu sieben Jahren gedacht. Eltern und Begleitpersonen sind für die Betreuung selbst verantwortlich und haften für ihre Kinder. (wk)