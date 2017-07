Das zweistöckige Motorschiff ist ähnlich gestaltet wie das Bremer Traditionsschiff "MS Friedrich". (Christina Kuhaupt)

Paul Eckhoff macht gerade Urlaub in Bremen. Allerdings nicht an Land, sondern auf dem Wasser. Für eine Woche hat sein Schiff, die „Lady Ann-M“, am rechten Weserufer kurz vor der Stephanibrücke angelegt.

Ein blau-weißes zweistöckiges Motorboot mit rundem Bug, ein ungewöhnliches Gefährt, das Bremer Schiffsfans bekannt vorkommen dürfte. Das Schiff ist ein Nachbau des 130 Jahre alten Traditionsschiffs „MS Friedrich“, das in Bremen an der Schlachte liegt und immer wieder zu Rundfahrten ausrückt.

Die Bordküche ist gut ausgestattet – Schiffseigner Eckhoff ist gelernter Koch und Konditor. (Christina Kuhaupt)

Mit 15 Metern Länge ist die „Lady Ann-M“ kleiner als die „MS Friedrich“, doch im Inneren bietet sie Platz für bis zu zehn Personen, die hier übernachten können. Es gibt acht Schlafkabinen mit eigenem Badezimmer, der Kapitän hat eine eigene Kabine direkt neben dem Steuerrad. Auf engstem Raum ist alles vorhanden: Küche, Balkon, Wohnzimmer. „Das Schiff ist quasi autark und sehr vielseitig, das ist das Schöne“, erzählt Eckhoff.

Gerade sitzt der 70-Jährige aus Vechta in seinem Salon an Bord. Ein leichtes Schaukeln ist zu spüren: Die Tiffany-Lampen sinken auf und nieder, ebenso der Weinkühlschrank und die Eismaschine, die Sofas und der Grill auf dem Balkon nebenan, von dem man auf die Bremer Brücken blickt.

In seinem schwimmenden Wohnzimmer erzählt der 70-Jährige, wie es dazu kam, dass er dieses Schiff als Prototyp bauen ließ. Eckhoff hat das Schiff beauftragt, selbst entworfen und mit Blick für Details eingerichtet. Überall hängen Bilder, teils selbst gemalte Stillleben, die Schlafkabinen haben Bullaugen, und im winzigen Wendeltreppenhaus steht ein Modellschiff.

Blick in den Salon: Hier gibt es Sofas, Tiffany-Lampen und einen Kühlschrank für Wein. (Christina Kuhaupt)

Als 26-Jähriger kaufte sich Eckhoff die erste Nussschale, um damit über den nahen Dümmer See zu schippern. Später legte er sich eine Jolle zu, noch später eine in Argentinien gebaute Jacht, die in Barcelona vor Anker lag. Seine Schiffsleidenschaft wurde im Lauf der Jahre größer, seine Schiffe auch. Zuletzt sehnte Eckhoff sich nach Entschleunigung und nach einem eigenen Schiff vor Ort.

Die Idee für die „Lady Ann-M“ entstand bei einem Bier an der Schlachte, als er auf die „MS Friedrich“ blickte, erzählt er. 2014 war Baustart für den Nachbau des Traditionsschiffs. Seit drei Jahren ist Eckhoff nun mit seinem zweistöckigen Boot und mit maximal neun Knoten auf Flüssen, Kanälen und der Nordsee unterwegs.

Zuvor hatte Eckhoff zunächst überlegt, sich eine Wohnung auf Norderney zu kaufen. Er wollte gerne Urlaub am Wasser machen, mit der ganzen Familie, die inklusive seiner Frau, den drei Kindern, deren Partnern und den Enkelkindern aus neun Personen bestehen kann.

Dann entschied er sich, statt in eine Immobilie in ein Schiff zu investieren: „Mit meinem Schiff kann ich nicht nur Urlaub auf Norderney machen, sondern auch einen Abstecher nach Borkum oder Hamburg.“ Auf der „Lady Ann-M“ kann Eckhoff nun tatsächlich die komplette Familie plus Kapitän unterbringen. Offiziell ist das durchaus als Hausboot geeignete Gefährt ein „Motorschiff mit Wohnqualitäten“, erklärt Eckhoff.

Die Schlafkojen im Inneren sind sorgfältig eingerichtet – Bullaugen in der Tür gehören dazu. (Christina Kuhaupt)

Sein Traum ist es, Silvester in Hamburg zu verbringen, auf dem Sonnendeck am Heck den Champagner zu köpfen und sich dort im Hafen das Feuerwerk anzusehen – vom Wasser aus. Und wenn es ihm gesundheitlich möglich ist, würde er gerne über Kanäle wie den Elbe-Havel-Kanal bis nach Berlin schippern.

Auf gutes Essen müssen Passagiere an Bord nicht verzichten – nicht unwichtig für Eckhoff, der gelernter Bäcker, Konditor und Koch ist und 20 Jahre lang in Vechta eine Gaststätte betrieben hat. Im ersten Stock des Schiffs gibt es eine komplett ausgestattete Küche mit Induktionsherd, Mikrowelle und Spülmaschine und ein Esszimmer mit Fußbodenheizung.

An Bord gab es schon Krabbencocktail, Steak und ein ordentliches Frühstück mit Rührei und Speck, erzählt Eckhoff. Das Schiff ist zudem mit einer eigenen Badeinsel ausgerüstet, die man ins Wasser lassen kann und so direkt von Bord aus schwimmen gehen kann.

Das Gefährt ist winterfest, hat sein eigenes Abwassersystem und 1000 Liter Wasser an Bord. Und es darf auf dem Meer fahren: Bei Windstärken von maximal 4 bis 5 kann die „Lady Ann-M“ auf der Nordsee unterwegs sein. Dort darf Eckhoff allerdings nicht selber steuern. Er hat das Patent für Fahrten auf Flüssen, nicht aber fürs Meer. Allerdings hat er ohnehin meist einen eigenen Kapitän mit an Bord.

Eigentümer Paul Eckhoff ist mit seinem Gefährt für eine Woche in Bremen. (Christina Kuhaupt)

Und wendig ist die „Lady Ann-M“, erzählt Eckhoff und lässt den Motor an. Sobald er kurz Gas gibt, rückt das Schiff mit seinen 280 PS sofort etwas näher an den Bootssteg heran. Das kann bei Reisen ein Vorteil sein: Das Motorschiff kann auf kleinem Raum einparken und ist auch in schmalen Kanälen manövrierfähig. Als zweistöckiges Schiff ist es aber mit 5,40 Meter recht hoch – um Brücken zu passieren, kann es deshalb mit Ballasttanks auf eine Höhe von 4,20 Meter abgesenkt werden.

Bis Sonnabend ist sein Boot noch in Bremen. Wohin es ihn danach verschlägt, weiß er noch nicht. Der Vorteil von Reisen auf einem bewohnbaren Schiff: Wer auf seinem eigenen Gefährt unterwegs ist, kann spontan entscheiden. Der Schiffseigentümer will ein paar Landgänge an die Schlachte unternehmen und dort ein Bierchen trinken. Eckhoff: „Wenn es mir hier gefällt, bleibe ich vielleicht auch noch ein bisschen länger.“