An diesem Dienstag wird der Kreisverkehr in Schwachhausen wieder für den Verkehr geöffnet. (Christina Kuhaupt)

Es ist soweit: Nach gut zweieinhalb Monaten gehen die Arbeiten auf der Großbaustelle „Am Stern“ zu Ende. An diesem Dienstag wird der Kreisverkehr in Schwachhausen nach der Umbauphase ab 11 Uhr wieder für den Verkehr geöffnet. Dann werden sich Fußgänger, Rad- und Autofahrer an die neuen Fahrbahnmarkierungen und an die leicht geänderte Verkehrsführung gewöhnen müssen.

Eine symbolische Freigabe des Kreisels soll durch Gabriele Friderich, Staatsrätin für Bau und Verkehr, sowie Brigitte Pieper, Leiterin des Amtes für Straßen und Verkehr (ASV), erfolgen. Dann können bis zu 30.000 motorisierte Fahrzeuge und rund 5500 Radfahrer, die nach ASV-Angaben dort täglich unterwegs sind, wieder ohne Sperrungen den Stern passieren.