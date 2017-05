(dpa)

Der jetzt bekannt gewordene Fall am Dienstag in Woltmershausen ging zum Glück gut aus: Eine 76-Jährige ließ sich nicht beirren, der Betrüger blieb ohne Beute. Er hatte sich am Telefon als Oberkriminalbeamter der Polizei Berlin ausgegeben.

Laut Polizei wollte er die Seniorin dazu bringen, Geld von ihrem Konto abzuheben und es dann zu einem verabredeten Treffpunkt zu bringen. Seine absurde Begründung: Mit der Summe könne die Polizei endlich einen Trickdieb überführen, der es auf die 76-Jährige abgesehen habe.

Nicht unter Druck setzen lassen

Die Polizeipressestelle weist deshalb aus gegebenem Anlass erneut darauf hin, dass Polizisten niemals am Telefon nach Wertgegenständen fragen oder die Angerufenen bitten würden, Geld abzuheben. „Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, egal wer der Anrufer ist.“

Auch solle man nicht einer Nummer auf dem Telefon-Display vertrauen. Und wenn fremde Personen vor der Tür stehen, sei stets Skepsis angesagt. Firmen kündigten Besuche an, so die Polizei. Bei Zweifeln sollte grundsätzlich Kontakt mit der Firma aufgenommen werden.