Die Arbeit sei für die Lehrkräfte nicht mehr zu stemmen. (dpa)

Rund 1800 Lehrkräfte, Sozialpädagogen, Erzieherinnen und Assistenzkräfte haben am Montag das Pier 2 in Gröpelingen gefüllt. Die Schulbeschäftigten, die zur Personalversammlung kamen, waren sich einig, dass Schulen besser ausgestattet werden müssen. Dabei richtete sich der Blick besonders auf die Lage an Grundschulen, die Zukunft von Vorkurs-Lehrern und die Ausstattung der Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren (Rebuz).

Viel Zuspruch für ihre Rede bei der Personalversammlung erhielt unter anderem Schulleiterin Christa Brokate-Golinski von der Grundschule Burgdamm: Sie gehört zu den ersten Sonderschullehrerinnen bundesweit, die in einer Regelschule Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam unterrichtete.

Sie dürfte daher vielen als eine Pionierin der Inklusion gelten. Allerdings kritisiert sie den Begriff der Inklusion und die Art, wie Inklusion in Bremen derzeit stattfindet. „Inklusion bedeutet wörtlich einschließen, ,all inclusive' bucht man im Urlaub“, sagt Brokate-Golinski. Im Bremer Schulalltag bedeute Inklusion oft: „Tür auf, alle Kinder rein, Tür zu.“

Überforderte Schulen

„Grundschullehrkräfte sind 80 Prozent der Zeit alleine mit der Klasse, und zur Klasse gehören dann lernbehinderte Kinder und Hochbegabte“, sagt die Schulleiterin. Das bedeute eine Überforderung für alle, und sei ein Spagat, der so nicht zu leisten sei. Im Grunde sei das Gegenteil wichtig: Werkstattarbeit in kleineren Gruppen, mit Kindern im Garten lernen oder in den Wald gehen. Es brauche mindestens in den ersten und zweiten Klassen zusätzlich zur Lehrkraft einen Erzieher.

Und wie viele Schulbeschäftigte wünscht sich die Schulleiterin mehr Sozialpädagogen an Schulen zur Unterstützung gerade im Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern. Denn der Anteil der Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten hat zugenommen. Und das Verhalten werde bei vielen Schülern extremer, sagt Brokate-Golinski. Manche Zweitklässler und ihre Eltern ließen sich heute selbst von einem Polizeieinsatz nicht nachhaltig beeindrucken.

Rebuz-Zentren können Arbeit kaum bewältigen

Beim Umgang mit schwierigen Schülern sollen die vier Bremer Rebuz-Zentren die Schulen unterstützen. Sie gelten auch als zentrale Stellen für die Inklusion. Doch die Rebuze können die Aufgaben, die ihnen zugedacht sind, derzeit kaum bewältigen. Das erzählen Rebuz-Beschäftigte. Schulersetzende Maßnahmen sollen sie organisieren – doch dies finde derzeit kaum statt.

Und laut Arno Armgort vom Personalrat Schulen müssen Lehrkräfte, die sich von Rebuz-Mitarbeitern beraten lassen wollen, derzeit sechs Monate auf einen Termin warten. Damit die Rebuz ihre Aufgaben erfüllen könnten, müsse die Zahl der Stellen dort annähernd verdoppelt werden, so Armgort: Derzeit gebe es 48 Stellen, benötigt würden aber 92 Stellen. Die Forderung nach einer besseren Ausstattung der Rebuz wurde bei der Personalversammlung beschlossen.

Die Schulbeschäftigten im Pier 2 einigten sich auch auf die Forderung, dass die bisher bei einem Leiharbeitgeber beschäftigten Vorkurs-Lehrer von der Bildungsbehörde übernommen werden sollten. Derzeit können sich Vorkurs-Lehrkräfte auf Stellen bei der Behörde bewerben. Doch die Zahl der Stellen reicht laut Armgort nicht aus, sie müsse um ein Drittel erhöht werden.