Staatsanwaltschaft legt Mann Totschlag in Tateinheit mit Schwangerschaftsabbruch in besonders schwerem Fall zur Last. (dpa)

Die Staatsanwaltschaft legt ihm Totschlag in Tateinheit mit Schwangerschaftsabbruch in besonders schwerem Fall zur Last. Die Frau soll den Angaben zufolge einen Tag vor der Tat die Beziehung mit dem Angeklagten für beendet erklärt und die Scheidung verlangt haben.

Der 40-Jährige habe vergeblich versucht, sie umzustimmen und dann den Entschluss gefasst, seine Frau zu töten. Er erschlug sie laut Staatsanwaltschaft mit einem Ziegelstein. Auch das ungeborene Kind wurde dabei getötet. Die Geburt sollte knapp drei Wochen nach der Tat sein.

Bis Anfang November sind zehn Verhandlungstermine angesetzt. (lni)