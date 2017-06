Der Engländer ­Anthony Peddy arbeitet beim Gasthaus „Zur Schleuse“ als Fährmann auf der Wümme. Er fühlt sich von einer Gruppe von Radlern rassistisch beleidigt. Der ADFC bestreitet die Pöbe­leien. (Christina Kuhaupt)

Friedlich und beschaulich ist es rund um das Gasthaus „Zur Schleuse“. Ein idyllisches Stückchen Erde an der Grenze zwischen Niedersachsen und Bremen. Vor der Haustür plätschert die Wümme. Wer von einem Ufer zum anderen kommen will, muss einen Kahn benutzen. Der wird gesteuert von Anthony Peddy, einem schwarzen Fährmann aus Bremen.

Bisher hat sich darum noch nie jemand geschert. Doch am vergangenen Sonntagnachmittag war es plötzlich vorbei mit der Beschaulichkeit, als eine etwa 20-köpfige Fahrradgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) am Gasthaus auftauchte. Am Ende weigerte sich Peddy, die Gruppe über die Wümme zu setzen und wurde dabei unterstützt von ­Rycarda Geffken, der Frau des Gasthaus-Betreibers Jürgen Geffken.

Über das Vorgefallene gibt es ­abweichende Versionen. Peddy selbst hat das Verhalten der Gruppe als rassistisch wahrgenommen. Eine Frau habe Witze über die Bootskette gemacht. Nach dem Motto: Früher hat man damit die Sklaven gefesselt. „So viele hässliche Dinge haben die gesagt“, sagt Peddy. Reichlich befremdet war auch Lars Fischer, der als Gast die Ankunft der Gruppe verfolgt hatte. Es seien „total primitive Sprüche“ gefallen, sagt er. Peddy sagt, dass ihm gegenüber Affen imitiert worden seien.

ADFC bestreitet rassistische Pöbeleien

Nach Fischers Beobachtung eskalierte die Situation, als Peddy die ersten beiden Gruppen über die Wümme gebracht hatte. „Er wollte nicht weitermachen und hat sich sehr aufgeregt.“ Für Fischer ein guter Grund, beruhigend auf den Fährmann einzuwirken. „Mir war schon klar, um was es da ging.“

Irgendwann reichte es Fährmann Peddy. Schon dass Fotos von ihm ohne seine Erlaubnis gemacht wurden, empfand er als unangebracht. Er habe auch seinen Stolz und sich darum geweigert, noch weitere Radler aus der Gruppe über die Wümme zu setzen. Das Ende vom Lied: Nur eine zweiköpfige Gruppe sei ans andere Ufer gekommen, der Rest habe unverrichteter Dinge abziehen müssen.

Konsterniert reagiert der ADFC Bremen auf den Vorfall. Zwar sei eine ADFC­Gruppe zur Nachmittagszeit am Ort des Geschehens gewesen. Doch auf Nachfrage habe der ­Tourenleiter rassistische Pöbeleien ent­schieden bestritten, nach dessen Aussage sei nicht das Geringste vorgefallen. Es sei auch falsch, dass die ganze Gruppe die Wümme habe überqueren wollen. Nur zwei Teilnehmer der Tour hätten sich abgesetzt. „Ich habe keinen Anlass, dem Guide nicht zu glauben“, betont Verkehrsreferent ­Albrecht Genzel vom ADFC-Landesverband Bremen.

Fährmann macht zunächst gute Miene zu bösem Spiel

Einen ganz anderen Zungenschlag haben indes die Versionen des Fährmanns wie auch die Beobachtungen des Gastes. Anfangs machte Peddy noch gute Miene zum bösen Spiel. Doch weil er wegen der schweren Fahrradtaschen nur zwei statt vier Fahrräder pro Tour mitnehmen wollte, sei es zu einem handfesten Streit gekommen. Peddy pocht auf seine Verantwortung, er sei für die Sicherheit der Fahrgäste zuständig.

Die hätten das allerdings nicht akzeptieren wollen und stattdessen mit rassistischen Sprüchen reagiert. Rycarda Geffken sei herbeigeeilt und habe ein Machtwort gesprochen, sagt Fischer als Augenzeuge. Der ADFC-Gruppe habe sie erklärt: „Er ist der Fährmann. Und damit der Chef, er hat die Verantwortung für das Boot und die Fahrgäste. Wenn er das Übersetzen für zu riskant hält, dann macht er es nicht.“ Um weiteren Ärger zu unterbinden, sprach Rycarda Geffken einen Platzverweis für die Radler­gruppe aus. In Fischers Augen eine angemessene Entscheidung. Und das sagt er, obwohl er selbst ADFC-Mitglied ist.

Seit anderthalb Jahren arbeitet Peddy als Fährmann auf der Wümme. Seine Eltern kommen aus Ghana, der früheren britischen Kolonie in Westafrika. Peddy selbst stammt aus London, dort wurde er auch geboren. Doch der Liebe wegen zog es ihn vor zehn Jahren nach Deutschland. Deshalb beherrscht er auch die deutsche Sprache. „Ich verstehe jede Lüge“, sagt er. Über rassistische Verunglimpfungen kann der 35-Jäh­rige nur den Kopf schütteln. Er selbst habe keine Vorurteile gegenüber anderen Menschen. „Ich bin schwarz. Aber ich bin kein Rassist, ich bin auch nicht homophob.“

Peddy erhält Rückendeckung durch seinen Chef

„Wir sind ein weltoffener Verein“, betont dagegen Genzel vom ADFC. Der beste Beweis: das Engagement des ADFC in der Flüchtlingsarbeit, speziell das Projekt „Vom Ankommen zum Klarkommen“ für Geflüchtete, die das Radfahren nicht beherrschen. „Wenn uns ein solcher Vorfall zu Ohren käme, würden wir sofort dagegen vorgehen.“ Allerdings falle es ihm schwer, daran zu glauben, zumal die Tourenleiter geschult und sensibilisiert seien. Bestätige sich ein rassistischer Vorfall, müssten die Guides damit rechnen, dass ihnen das Zertifikat entzogen werde.

Derweil muss sich Peddy um die Rückendeckung seines Chefs keine Sorgen machen. Geffken steht voll hinter ihm, er hätte auch eingegriffen, wenn es nötig gewesen wäre. „Aber ich befand mich gerade in der Küche, als es passiert ist. Als ich dazu kam, schoben die Leute ihre Räder schon wieder den Deich rauf.“ Von seinem Fährmann hält er große Stücke. Darum hat er ihn auch in der Saison von Mai bis Oktober fest angestellt.

Von dem Vorfall will sich Peddy nicht beeindrucken lassen. Er sei nicht wieder in seine Heimat England zurückgekehrt, sondern „hiergeblieben, weil Deutschland so schön ist“. Das findet er noch immer. Und arbeitet weiter als Fährmann auf der Wümme.