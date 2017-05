Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei soll ein 92-jähriger Autofahrer an der Kreuzung Lüneburgerstraße/Osterdeich bei Rot über eine Ampel gefahren sein und den Jungen übersehen haben. Der Sechsjährige wurde stationär in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Zustand sei nicht lebensgefährlich, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen dauern an. (wk)