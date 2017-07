Das bisherige Gebäude der Berufsschule für den Großhandel, Außenhandel und Verkehr an der Ellmerstraße ist marode, eine Sanierung wirtschaftlich unsinnig. (Frank Thomas Koch)

Das Projekt soll den Angaben zufolge in einer öffentlich-privaten Partnerschaft, also mit Unterstützung der Privatwirtschaft, in der Überseestadt verwirklicht werden.

Der Neubau, so die Berechnungen, wird mit gut 18,4 Millionen Euro veranschlagt. Nach einer Mitteilung der Bildungssenatorin bevorzugt der Senat das sogenannte Erwerbermodell. Das bedeutet: An einem öffentlichen Ausschreibungsverfahren können sich Investoren, denen geeignete Grundstücke in der Überseestadt gehören, beteiligen.

Bildungssenatorin: Das ist der Durchbruch

Sollte sich kein Investor finden, besteht den Angaben zufolge auch die Möglichkeit, dass ein Auftragnehmer auf einem Grundstück baut, das der Stadt gehört. Die Bildungssenatorin geht davon aus, dass die neue Schule im Herbst 2020 in Betrieb genommen werden könnte. „Das ist der Durchbruch. Mit dem Senatsbeschluss wurde nicht nur der Neubau beschlossen, sondern auch die Möglichkeit, die Schule möglichst schnell zu errichten“, sagt Frank Pietrzok, Staatsrat bei der Senatorin für Kinder und Bildung.

Die Schule soll nun ein neues Gebäude in der Überseestadt bekommen. (Frank Thomas Koch)

An ihrem bisherigen Standort an der Ellmerstraße werden mehr als 1700 Auszubildende von gut 700 Bremer Unternehmen unterrichtet. Dass eine Renovierung des Gebäudes mittlerweile keinen Sinn mehr macht, steht seit längerem fest. Immobilien Bremen hatte im vergangenen Jahr mitgeteilt, dass eine Standortanalyse ergeben habe, dass eine komplett neu gebaute Schule an einem anderen Standort bis zu einer Gesamtnutzfläche von etwa 5800 Quadratmetern Bruttogrundrissfläche wirtschaftlicher sein kann als eine umfassende Sanierung.

Verein Bremer Spediteure ist erleichtert

Der Verein Bremer Spediteure teilte nun mit, dass er den Senatsbeschluss mit Erleichterung aufnimmt. "Er war seit Jahren überfällig", sagt Oliver Oestreich, Vorsitzender des Verbandes. Nun bestehe endlich eine konkrete Aussicht, dass in absehbarer Zeit eine zeitgemäße, funktionale und attraktive Schule gebaut werde. Die Hoffnung des Vereins: Die Public-Private-Partnership soll zu einer zügigen Umsetzung der Planungen beitragen. "Ein privater Investor kann wesentlich schneller bauen, als es die öffentliche Hand kann", sagt Oestreich.