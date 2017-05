Bremens Finanzsenatorin Karoline Linnert. (dpa)

Am Dienstag war bekannt geworden, dass das ursprünglich für Freitag angesetzte Votum des Parlaments kurzfristig von der Tagesordnung abgesetzt wurde. Hintergrund sind offenbar Differenzen zwischen den Koalitionspartnern über Details der geplanten Verkehrsinfrastrukturgesellschaft des Bundes. Die Gründung dieser Gesellschaft ist Bestandteil des Gesetzespakets zu den Bund-Länder-Finanzen. Es sieht vor, dass Bremen ab 2020 jährlich zunächst 487 Millionen Euro an zusätzlichen Haushaltsmitteln erhält. Dieser Betrag soll in den Folgejahren in Richtung 500 Millionen Euro anwachsen.

Im Rathaus hält man die Verschiebung der Schlussabstimmung für nicht weiter besorgniserregend. Senatssprecher André Städler geht davon aus, dass die Beratungen im Bundestag nur kurzzeitig aufgeschoben werden und die für Bremen so wichtige finanzielle Besserstellung in Kürze endgültig unter Dach und Fach gebracht wird. "Wir haben keine anderen Signale", so Städler. Es sei nahezu ausgeschlossen, dass die politischen Akteure in Berlin das Maßnahmenbündel zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen komplett aufschnüren. "Wir sprechen hier von einem Paket, das jenseits von Parteifarben geeint ist", sagte Städler.