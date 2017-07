Hier könnte bald gebaut werden: Das Parkhaus Mitte will der Unternehmer Kurt Zech abreißen. (Christina Kuhaupt)

Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) begrüßt die neuen Pläne zur Umgestaltung der Innenstadt von Kurt Zech. Die Initiative des Investors werde die Stadt „konstruktiv begleiten“, so Sieling.

Der Unternehmer will das Parkhaus Mitte abreißen lassen. Durch Passagen sollen dann neue Rundläufe in der Innenstadt geschaffen werden. In die Pläne einbezogen sind auch das Karstadtgebäude und Galeria Kaufhof. Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) sieht darin eine Chance für die Bremer Kaufleute, die Innenstadt zu verbessern – gerade in Konkurrenz zu den Einkaufscentern im Umland.

Bausenator Joachim Lohse (Grüne) spricht von einem Durchbruch. Die Opposition befürwortet den Abriss ebenfalls und fordert vom Senat die nötige Unterstützung für die Pläne sowie ein Parkplatzkonzept für die Innenstadt.