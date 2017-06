Das Weserstadion könnte Bühne für die Fußball-Europameisterschaft 2024 werden. (Karsten Klama)

Der Bremer Senat sehe in der Bewerbung eine "große Chance für Bremen", sagt Tim Cordßen, Sprecher von Wirtschaftssenator Martin Günthner, gegenüber dem WESER-KURIER. Davon würde nicht nur die regionale Wirtschaft profitieren, sondern ebenso das Image der Hansestadt, weil der Name Bremen in die Welt getragen würde.

Bis zur Bewerbungsfrist am 10. Juli müssen nun diverse Formulare ausgefüllt und anschließend beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) eingereicht werden.

Neben Bremen melden derzeit 14 weitere deutsche Städte Ambitionen beim DFB an, Austragungsort der EM zu werden, sollte Deutschland im September 2018 den Zuschlag als Gastgeberland vom europäischen Verband UEFA erhalten und sich gegen Mitbewerber Türkei durchsetzen.