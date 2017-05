Als wäre sie am Café Sand gestrandet: die Fähre „Ostertor“ an Land. (Christina Kuhaupt)

Ein ungewöhnliches Bild entstand am Montagvormittag an der Weser. Die Sielwallfähre mit dem Namen „Ostertor“ lag auf der Rampe des Anlegers am Café Sand. Als wäre sie gestrandet, ruhte die Personenfähre auf dem betonierten Anstieg vorm Café Sand. Das sorgte bei dem ein oder anderen Spaziergänger oder Radfahrer für Verwirrung. Einige Leser meldeten sich besorgt in der Redaktion des WESER-KURIER. „Alles nur ein Routinevorgang“, beruhigte Harro Koebnick, Sprecher der Reederei Hal över, aber umgehend. Die „Ostertor“ wird für den Sommer fit gemacht.

„Wenn die Tide runter ist, haben wir bei dem Niedrigwasser die Möglichkeit, die Fähren aus dem Wasser zu nehmen“, erklärte Koebnick. Da die Bedingungen bestens gewesen seien und die Techniker Zeit hatten, sei dies nun geschehen. Die Fähre wurde also aus der Weser an Land gezogen. Das Personenschiff, dessen stadtseitiger Anleger zwischen den Wallanlagen und dem Weserstadion am Osterdeich liegt, verkehrt regelmäßig von März bis Oktober zum Café Sand auf dem Stadtwerder im Ortsteil Huckelriede.

Genauso regelmäßig muss die „Ostertor“ auch überprüft werden. „Unsere Techniker haben die Gelegenheit genutzt, um die Fähre zu überprüfen und an ein paar Stellen zu streichen“, sagt Hal-över-Sprecher Koebnick. Für die Zeit der Arbeiten an dem Schiff gab es aber keine Einschränkungen im Fährverkehr. Die „Punke“ war im Einsatz, um Gäste auf die andere Weserseite zu befördern.