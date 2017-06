Die grünen Kupferplatten des Rathauses werden im Internet für viel Geld gehandelt. (Frank Thomas Koch)

Der Andrang war riesig. In einer extrem langen Schlange standen am Welterbetag die Menschen am Bremer Rathaus an. In einem Bogen zog sich die Schlange der anstehenden Menschen über die Obernstraße hinunter bis ans Ende von Karstadt. Sie alle wollten die grünen Souvenirs, die Kupferdachplatten. „Die Nachfrage nach den Rathausdachsouvenirs hat unsere kühnsten Erwartungen übertroffen“, sagt Peter Lohmann, Sprecher des Senats.

Bereits am Sonntagnachmittag hatten die ersten ausgefuchsten Käufer die ersten Kupferplatten per Kleinanzeige im Internet bei Ebay wieder zum Verkauf angeboten. Für ein postkartengroßes Stück, das am Sonntag noch acht Euro gekostet hatte, will der private Anbieter jetzt 200 Euro haben. Die Souvenirs werden zum Spekulationsobjekt.

Mehr zum Thema Riesiger Andrang beim Verkauf der Rathaus-Dachplatten Eine mehrere hundert Meter lange Schlange zog sich am Sonntag durch Bremen. Alle wollten ein Stück ... mehr »

„Dies ist ein Privatverkauf, dieser Gegenstand wurde von uns persönlich erworben, um Missverständnisse auszuschließen gilt: nur gegen bar, nur Abholung, keine Rücknahme, keine Gewährleistung, gekauft wie besehen“, schreibt der Verkäufer in der Anzeige, der die Dachschindel somit sicherlich nicht aus persönlicher Verbundenheit oder Sammelwunsch erworben hat.

Ein weiterer Anbieter hat die quadratische Version, die im Rathaus zehn Euro kostete, für 120 Euro auf dem weltweit größten Online-Marktplatz eingestellt. Unter den Kleinanzeigen finden sich auch schon die ersten Gesuche. „Wir sind von einigen Bremern darauf hingewiesen worden und haben es auch selbst gesehen“, sagt Lohmann.

Auf ein Stück pro Person limitiert

Die Angebote auf solchen Online-Plattformen könnten allerdings nicht verboten werden, es gelten die die allgemeinen Kauf- und Verkauf-Regeln. Das habe er auch den Leuten geantwortet, die sich darüber ärgern. Am vergangenen Sonntag waren die 2000 kleinen Andenken an die vertraute grüne Patina um 15.50 Uhr restlos vergriffen.

Die Nachfrage war so groß, dass die Abgabemenge von zwei Stück auf ein Stück pro Person limitiert werden musste. Für die Erinnerungsstücke im Postkartenformat und die quadratischen Kupferplatten wurden somit zusammengerechnet 18.000 Euro eingenommen.

Das Geld kommt wie angekündigt der Denkmalpflege des Rathauses zugute – zum Beispiel für Instandsetzungen. „Wir wollen für das Geld möglichst eine Verwendung finden, die dann auch zu sehen ist“, sagt Lohmann. Damit die Käufer auch wissen, was sie mit dem Kauf der Blechstücke finanziert haben. Dies geschehe in Absprache mit dem Landesdenkmalpfleger.

Reserve für mögliche Austauscharbeiten

Eine weitere Souvenir-Auflage wird es übrigens nicht geben. Zwar ist ein Teil der alten grünen Kupferplatten im Rathaus eingelagert, diese werden aber für mögliche Austauscharbeiten am Dach des Neuen Rathauses – noch in grün – gebraucht, falls dort einmal Löcher entstehen sollten.

Auch die 1000 Blechstücke der Bremer Touristik-Zentrale (BTZ) – im Mini-Format mit Rathaus-Laser-Gravur – waren in kürzester Zeit ausverkauft. Die BTZ plant in den kommenden Tagen den Verkauf von Schlüsselanhängern mit eingebautem USB-Stick aus dem historischen Kupferblech.