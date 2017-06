Alexia Sieling freut sich mit dem "AVS & friends"-Gründer Andreas von Salzen über das Rekordergebnis bei der Spendengala. (Christina Kuhaupt)

182.376 Euro sind am Sonnabend im Bremer GOP Varieté-Theater bei einer Benefizveranstaltung der Initiative "AVS & friends e.V." zusammengekommen. Das bedeutet einen neuen Rekord bei der Spendengala. "Damit haben wir das Ergebnis von vor zwei Jahren übertroffen", sagte Christoph Wiesenbach, Sprecher der Initiative am Abend.

Der gemeinnützige Verein sammelt im Zwei-Jahres-Rhythmus Spenden für den Kampf gegen Krebs. Damit sollen unter anderem Patienten und deren Familien, die durch eine Krebserkrankung in finanzielle Not geraten sind, unterstützt werden.

Ein großer Teil der Summe wird an den Fonds "Hilfe in Not" weitergegeben, der von der Bremer Krebsgesellschaft verwaltet wird. Die übrigen Spenden gehen an die Deutsche Knochenmarkspenderpartei.

Ehemalige Werder-Spieler gaben sich die Ehre

Unter den zahlreichen Gästen rund um den selbst einst an Krebs erkrankten "AVS & friends"-Gründer Andreas von Salzen tummelten sich neben Bremens Bürgermeister Carsten Sieling und seiner Frau Alexia auch zahlreiche Vertreter des Fußball-Bundesligisten SV Werder Bremen.

Aufsichtsratsboss Marco Bode, Sportchef Frank Baumann oder Werder-Legende Max Lorenz schauten sich die abendliche Gala mit Showeinlagen aus dem aktuellen Programm "Wet – the Show" des GOP an. Auch der ehemalige Bremer Torwart Tim Wiese oder Schirmherr Christian Berg gaben sich die Ehre.

Bereits am Nachmittag wurde ein Fußballturnier zugunsten der Krebshilfe auf dem Gelände von Tura Bremen ausgetragen. Das Team von A1 Hotels setzte sich gegen elf weitere Firmen als Sieger durch. Jedes Unternehmen spendete einen Betrag.