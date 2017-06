Stella Agara. (Frank Thomas Koch)

Die kenianische Aktivistin Stella Agara, die sich für Steuergerechtigkeit, Demokratisierung und gute Regierungsarbeit einsetzt, erhält den 15. Bremer Solidaritätspreis. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wird am Sonntag um 17 Uhr in der Oberen Rathaushalle übergeben. Mit der Ehrung werde der Blick auf ein Thema gelenkt, das nicht nur in Afrika für Probleme sorge, sondern auch die westlichen Industrienationen beschäftige, sagte Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) am Freitag.

Der Einsatz von Stella Agara (Jahrgang 1982) zeige, in welchem Ausmaß die Steuerflucht multinationaler Konzerne die afrikanischen Nationen schwäche. „Dadurch werden den Ländern Handlungsmöglichkeiten genommen.“ Geringe Steuereinnahmen führten dazu, dass die Staaten nicht in der Lage seien, in ihr nationales Gesundheitssystem, in Schulen und wirtschaftliche Infrastruktur zu investieren. Die schlechten Entwicklungsperspektiven in der Heimat seien wiederum der Grund dafür, „dass sich viele Menschen auf den Weg machen und ein besseres Leben woanders suchen“.

Viele Milliarden gehen durch Steuervermeidung verloren

Christian Bruns, Geschäftsführer des Kuratoriums, das die jeweiligen Preisträger vorschlägt, machte die Dimension der Problematik anhand von zwei Zahlen deutlich: Die Afrikanische Union schätze, dass den afrikanischen Ländern pro Jahr 43 Milliarden Euro durch Steuervermeidung entgehen. Der IWF beziffere diese Zahl sogar auf 175 Milliarden Euro jährlich. „Wenn die Größenordnung von 175 Milliarden Euro realistisch ist, dann ist das das Dreifache der Entwicklungshilfe, die weltweit pro Jahr nach Afrika fließt.“

Der Bremer Solidaritätspreis wird seit 1988 alle zwei Jahre vergeben. Mit der Auszeichnung sollen Menschen gewürdigt werden, die sich für die Überwindung von Ungerechtigkeit insbesondere im Nord-Süd-Verhältnis, gegen Kolonialismus und gegen Rassismus einsetzen. Die ersten Preisträger waren 1988 Winnie und Nelson Mandela. In diesem Jahr habe das Kuratorium ihr Augenmerk auf die Themen Flucht und Vertreibung gelegt, sagte Sieling. „Denn das ist das Thema dieses Jahrzehnts.“