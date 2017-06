Das Pressehaus des WESER-KURIER (Völpel)

Liebe Leserinnen und Leser,



wir nehmen die Reaktionen auf unseren Kommentar ernst und möchten uns dazu äußern. Wir möchten deutlich machen, dass der Weser-Kurier sich von extremistischer Meinungsmache in jeglicher Hinsicht distanziert. Das Hauptthema des Kommentars, der eine legitime Meinungsäußerung von einem unserer Autoren darstellt, ist der islamistische Terror weltweit. Auch der Autor hat sich mit der Kritik an seinem Text auseinander gesetzt und erklärt dazu, dass eine Reduktion des Kommentars auf das Wort „Gutmensch“ in keiner Weise dem Thema gerecht werde. Zudem erklärt der Autor: „Im Gegensatz zum UNTERmensch taucht der GUTmensch nicht im Werk ‚LTI‘ des jüdischen Romanisten Victor Klemperer über die Sprache des Dritten Reichs auf, irgendwelche Nazi-, Pegida- oder ähnliche Unterstellungen sind nicht gerechtfertigt - erst recht nicht in einem Kommentar, der einen Sohn von Holocaust-Überlebenden verteidigt.“

Die Redaktion des Weser-Kurier