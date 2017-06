Konstituierende Bürgerschaftssitzung am 1. Juli 2015. Ab 2019 könnten die Parlamentarier fünf Jahre amtieren. (Frank Thomas Koch)

24. September 2017: Wer bei diesem Datum an die Bundestagswahl denkt, liegt richtig. Am selben Tag fällt jedoch in Bremen noch eine weitere politische Entscheidung, und zwar eine mit Langzeitwirkung. Mit dem Stimmzettel für die Bundestagswahl wird den Bürgern auch ein Abstimmungsformular für den Volksentscheid zur Verlängerung der Wahlperiode der Bremischen Bürgerschaft in die Hand gedrückt.

Dabei geht es eigentlich um eine simple Entscheidung: Soll das Kommunal- und Landesparlament ab 2019 für fünf oder – wie bisher – für vier Jahre gewählt werden? Einfach gehalten ist das Formular für den Volksentscheid allerdings nicht. Im Gegenteil, es handelt sich um anspruchsvolle Lektüre.

Liebhaber gewundener juristischer Schachtelsätze kommen auf ihre Kosten. Gefragt wird nicht etwa schnörkellos, ob man für eine vier- oder fünfjährige Legislatur sei. Der Bürger wird vielmehr um ein Ja oder Nein zu einem Gesetzentwurf der Bürgerschaft gebeten, der sich mit der Verlängerung der Wahlperiode befasst.

Eine Menge Kleingedrucktes

Zitat: „Die Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen in der Fassung vom 21. Oktober 1947, die zuletzt durch Gesetz vom 20. Dezember 2016 geändert worden ist, wird wie folgt geändert: In Artikel 75 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort ,vier' durch das Wort ,fünf' ersetzt.“ Das ist für viele Nicht-Juristen schwere Kost. Auch das Datum des Inkrafttretens bleibt rätselhaft.

Hingewiesen wird auf „die Wahl der 20. Bremischen Bürgerschaft“. Dass diese 2019 ansteht, darauf findet sich auf dem Formular kein Hinweis. Es folgt eine Menge Kleingedrucktes. Über drei Absätze wird der Hintergrund des Volksentscheids erklärt, das Für und Wider einer Verlängerung der Wahlperiode mit den jeweiligen Argumenten wird erläutert.

Erst ganz am Schluss des Formulars finden sich zwei Sätze, die im Grunde alles Wissenswerte über die Abstimmung kurz und knackig zusammenfassen: „Mit einem Kreuz bei Ja wird der Verlängerung der Legislaturperiode um ein Jahr auf fünf Jahre zugestimmt.

"Vollkommen erschlagen"

Ein Kreuz bei Nein führt zur Ablehnung des Gesetzentwurfs und einer Beibehaltung der Wahlperiode über vier Jahre.“ Bis die Bürger bei diesem Satz angelangt sind, dürften allerdings zwei bis drei Minuten Lesezeit ins Land gegangen sein.

Ob sich jeder Stimmberechtigte am 24. September diese Mühe macht? Der Politikwissenschaftler Lothar Probst hat da seine Zweifel. „Wenn der Zettel so bleibt, wie er ist, könnte es sein, dass da viele kapitulieren“, befürchtet er. Von den politiktheoretischen Erläuterungen auf der unteren Hälfte des Formulars würden die Bürger „vollkommen erschlagen“.

Ein Volksentscheid müsse auf eine simple Ja/Nein-Entscheidung reduziert werden, beschreibt Probst die wichtigste Anforderung. Und deshalb senkt er den Daumen über den Stimmzettel, der in Kürze in Druck gehen soll. Probsts Befürchtung: Sollten etliche Bürger das Formular gar nicht erst nutzen, würde das an sich löbliche Projekt Volksentscheid beschädigt.

Viel Luft nach oben bei Transparenz

Das sieht Tim Weber vom Verein „Mehr Demokratie“ ganz ähnlich. „Eigentlich ist es gut, dass die Bürger zur Verlängerung der Legislaturperiode befragt werden und das Parlament nicht in eigener Sache entscheidet“, findet Weber. Bei der Transparenz des Abstimmungsvorgangs gebe es aber „viel Luft nach oben“.

So schrecke der „Artikelsalat“, in dem der Gesetzentwurf der Bürgerschaft beschrieben wird, die Wähler ab. Ihn erinnert das Ganze ein wenig an das Bürgervotum zum Bahnprojekt „Stuttgart 21“, als für Ja stimmen musste, wer gegen das Projekt war, und umgekehrt.

Weber teilt allerdings nicht Lothar Probsts Befürchtung, die Beteiligung am Bremer Volksentscheid könne so niedrig ausfallen, dass letztlich die demokratische Legitimation abhandenkommt. Webers Prognose: „Die Beteiligung an der Abstimmung zur Länge der Wahlperiode wird nicht mehr als fünf Prozent unter der an der Bundestagswahl liegen.“

Kein Geniestreich

Lässt sich das noch positiv beeinflussen? Die Bürgerschaftsverwaltung will es auf jeden Fall versuchen. Alle Bremer Haushalte werden vor dem 2. September mit der Post eine Broschüre erhalten, in der ausführlich über den Sinn des Volksentscheids informiert wird. Die damit verbundene Hoffnung: Die Bürger sind am 24. September beim Betreten der Wahllokale schon im Bilde, worüber sie abstimmen sollen, und stehen nicht wie der Ochs vorm Berg, wenn sie das Formular ausgehändigt bekommen.

Indessen scheint man die Gestaltung des Stimmzettels weder in der Bürgerschaftsverwaltung noch im Innenressort für einen Geniestreich zu halten. Das klingt in den Stellungnahmen durch, die der WESER-KURIER am Montag einholte. Ingo Charton, Öffentlichkeitsarbeiter des Parlaments, wies darauf hin, die Vorarbeiten für das Formular seien „komplett von Inneres“ geleistet worden. Die Sprecherin des Innenressorts, Rose Gerdts-Schiffler, bejaht das zwar, fügt aber hinzu: „Die Bürgerschaft hat diesen Text abgesegnet“.