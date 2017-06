Symbolbild. (dpa)

Die Tat ereignete sich am Sonntag gegen 18.20 Uhr in der Straße Am Großen Moordamm in Borgfeld. Gegen den Täter wurde Haftbefehl erlassen.

Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden Männer aus noch unbekannter Ursache in einem Fahrzeug aneinandergeraten. Der 35-Jährige zog eine Waffe und schoss dem 32-Jährigen in Bein. Der stark blutende Mann flüchtete aus dem Auto und gab an, kurze Zeit später von einem älteren Ehepaar in das Krankenhaus St. Joseph-Stift gefahren worden zu sein.

Die Polizei bittet dieses Paar, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 / 362-3888 zu melden. Es wird als Zeugen benötigt.

Vom St. Joseph-Stift aus ließ der Verletzte sich von einem Bekannten weiter in ein anderes Bremer Krankenhaus fahren.

Einsatzkräfte der Polizei konnten den Täter noch in Tatortnähe stellen. Die Staatsanwaltschaft Bremen hat gegen den Mann einen Haftbefehl beim Amtsgericht Bremen wegen gefährlicher Körperverletzung erwirkt.