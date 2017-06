Ein verfallenes Kaisen-Haus: Die Kleingärtner sperren sich nicht mehr gegen den SPD-Vorstoß zur Bebauung verwaister Parzellengebiete. (Christina Kuhaupt)

Können brachliegende Kleingartenflächen für den Wohnungsbau genutzt werden? In dieser Frage haben sich SPD und Laubenpieper offenbar entscheidend angenähert. Am Mittwoch kam der Landesverband der Gartenfreunde mit SPD-Bürgerschaftsfraktionschef Björn Tschöpe und SPD-Baupolitiker Jürgen Pohlmann zusammen. Ja, da geht was, hieß es anschließend von beiden Seiten. Die Kleingärtner sperren sich nicht mehr dagegen, bestimmte Parzellengebiete neu zurechtzuschneiden und so Platz für Baugebiete zu schaffen.

Das hatte sich Mitte Mai noch anders angehört. Jürgen Pohlmann war mit dem Vorschlag an die Öffentlichkeit getreten, insbesondere im Bremer Westen Wohnraum in bisherigen Kleingarten-Arealen zu schaffen. Dort gebe es Vereinsgelände mit Leerstandsquoten von bis zu 30 Prozent. Gleichzeitig suche die Politik händeringend nach Flächen, auf denen dringend benötigte Wohnungen errichtet werden könnten. Kleingärtner-Vorsitzender August Judel winkte jedoch genervt ab. Der Dialog schien zu Ende, bevor er überhaupt begonnen hatte.

Nun die etwas überraschende Wendung. Offenbar waren die Dissonanzen vor allem dem Umstand geschuldet, dass Pohlmanns Vorstoß die Kleingärtner-Lobby unvorbereitet traf. Nach der Gesprächsrunde vom Mittwoch sagt die Geschäftsführerin des Landesverbandes, Birgit Drechsler, man stimme grundsätzlich durchaus mit der SPD überein. Von den etwa 7000 Kleingärten zwischen Osterfeuerberg und Oslebshausen stünden auf öffentlichem Grund gut 450 leer, weitere 117 auf privat verpachtetem Boden.

Konzept für Gebiete mit hoher Leerstandsquote

„Wir haben kein Interesse daran, dass dort die Brombeeren wuchern“, so Drechsler. Ein Entwicklungskonzept für die Anlagen könnte nach ihrer Einschätzung dafür sorgen, dass Flächen neu und kompakter zusammengefügt werden. „Finanzieren ließe sich das mit Erträgen aus dem Verkauf der brachliegenden Bereiche“, deutet die Geschäftsführerin an. „Wenn das Kleingartenwesen im Ganzen davon profitiert, ist das doch gut.“ Aus Drechslers Sicht wäre es an der Zeit, „dass sich die Stadtplaner an diese Aufgabe setzen“.

Das ist genau die Meinung von Björn Tschöpe. Er erinnert an einen Bürgerschaftsbeschluss aus der vergangenen Wahlperiode. Damals war auch mit Zustimmung der Christdemokraten ein Kleingarten-Entwicklungsplan gefordert worden. „Wenn wir das jetzt mit der Frage verzahnen, wo dort Wohnen oder Gewerbe möglich sind, sind wir auf dem richtigen Weg“, meint der SPD-Fraktionschef.

Er regt an, eine Entwicklungsgesellschaft zur Restrukturierung von Kleingartengebieten mit hoher Leerstandsquote zu gründen. Eine der Aufgaben einer solchen Gesellschaft könne die Aufwertung umgruppierter Kleingarten-Areale sein. Die Stichworte lauten: bessere Zuwegungen, Beseitigung verrotteter Kaisenhäuser, attraktivere Infrastruktur.

Kleingartengebiete nicht mehr unantastbar

Wenn Kleingärtner und SPD einen Konsens erreichen, müssten indes noch die Grünen einlenken. Der Koalitionspartner der Sozialdemokraten hatte sich nach Pohlmanns Vorstoß im Mai eindeutig positioniert, und zwar dagegen. Die Idee sei „kontraproduktiv“, so Fraktionschefin Maike Schaefer seinerzeit. Sie sah keinen Handlungsbedarf, da im Stadtgebiet noch Flächenreserven für den Wohnungsbau im Umfang von 27.000 Einheiten vorhanden sei.

In Hamburg, wie Bremen rot-grün-regiert, sind die Zeiten, in denen Kleingartengebiete unantastbar waren, lange vorbei. Dort läuft ein groß angelegtes Umsiedlungsprojekt, um Platz für den Wohnungsbau zu schaffen. Eingebunden ist es in den Ausbau der Autobahn 7 im Bereich Bahrenfeld/Othmarschen, also kurz hinter dem Elbtunnel Richtung Norden. Dort wird die Trasse streckenweise überbaut. Auf den sogenannten „Hamburger Deckeln“ sollen Ersatzflächen für die Kleingärtner entstehen.

„Der Landesbund der Gartenfreunde Hamburg wurde von Anfang an in die Planungen mit einbezogen, zum Beispiel in Fragen der Bodenplanung und -qualität, der Gestaltung der Park- und Kleingartenanlagen et cetera“, sagt die Sprecherin der Stadtentwicklungsbehörde, Constanze von Szombathely. Die betroffenen Kleingärtner hätten zudem die Zusage, dass sie eins zu eins mit neuen Flächen entschädigt werden und die Kündigung der Alt-Parzellen erst dann wirksam wird, wenn die neuen angelegt sind.